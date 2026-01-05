Kim dohlížel na první letošní raketové testy. Odkázal na situaci ve Venezuele

Kim, který odpálení raket přihlížel, podle severokorejské agentury KCNA uvedl, že je strategicky velmi důležité mít a dále rozšiřovat „silné a spolehlivé“ jaderné odstrašující prostředky, a to i kvůli „současné geopolitické krizi a různým mezinárodním okolnostem“.
Podle AFP tím poukazoval na útok na Venezuelu, při kterém americké síly unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura a jeho manželku do USA. Severní Korea v neděli intervenci odsoudila jako narušení suverenity Venezuely.
KLDR raketové testy provedla ve stejný den, kdy jihokorejský prezident I Če-mjong zahájil čtyřdenní návštěvu Číny. Na jeho programu je podle Reuters mimo jiné schůzka s čínským prezidentem Si Ťin-pchingem, se kterým chce jednat o obnovení vzájemných vztahů a oživení kontaktů mezi Jižní a Severní Koreou.