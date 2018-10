Kim Čong-un pozval papeže do Severní Koreje. Za určitých podmínek, souhlasí papež

Vatikán Prezident Jižní Koreje Mun Če-in se ve čtvrtek ve Vatikánu setkal s papežem Františkem a ústně mu vyřídil pozvání od severokorejského vůdce Kim Čong-una k návštěvě KLDR. Podle agentury Reuters o tom informoval jihokorejský prezidentský úřad. Papež nyní podle Vatikánu čeká na oficiální doručení pozvánky, nabídku ale seriózně zváží.

„Papež vyjádřil svou ochotu. Teď musíme počkat na formální pozvánku,“ řekl státní sekretář kardinál Pietro Parolin podle serveru The Guardian. Na diskuzi o podmínkách cesty papeže Františka je podle něj ještě čas. „Nejdřív ve vší vážnosti zvážíme možnost podniknout tuto cestu, až pak začneme přemýšlet o podmínkách, za které se návštěva může uskutečnit,“ doplnil Parolin.



Papež již dříve uvedl, že plánuje v příštím roce cestu do Japonska. V druhé půlce září se také Vatikán domluvil s Čínou na jmenování biskupů. V reakci na prohlášení obou zemí, které deklarovaly zájem prohlubovat vzájemné vazby, pozvali dva čínští biskupové papeže na návštěvu země. Všechny tři návštěvy v jihovýchodní Asii by tak papež mohl spojit příští rok do jedné, upozorňuje The Guardian.



Bezprecedentní návštěva

Vatikán a Severní Korea nemají navázané diplomatické vztahy. Papež navštívil v roce 2014 Jižní Koreu a před červnovým summitem amerického prezidenta Donalda Trumpa a severokorejského vůdce Kima se modlil za mír na Korejském poloostrově.



Severokorejská ústava teoreticky zaručuje svobodu vyznání, kromě několika státem určených míst k bohoslužbám a modlitbám ale nejsou žádné veřejné náboženské aktivity povoleny a křesťané jsou tvrdě pronásledováni, píše agentura Reuters. Podle serveru The Guardian je Severní Korea jednou z nejhorších zemí světa, co se týče perzekuce křesťanů. Agentura AP uvedla, že podle odhadů zůstává v KLDR již jen 800 až 3000 katolíků, většina jich po rozdělení poloostrova uprchla přes hranice na jih. V Jižní Koreji žije přes pět milionů katolíků.



Pozvání pro papeže od severokorejského vůdce je první od roku 2000, kdy tehdejší hlavu katolické církve Jana Pavla II. zval po historickém mezikorejském summitu do KLDR otec stávajícího vůdce Kim Čong-il. Návštěva se ale nakonec neuskutečnila.

Plán na návštěvu papeže Františka je další z diplomatických aktivit, které izolovaný režim v Pchjongjangu po zastavení jaderných a raketových zbrojních testů letos podniká. Vůdce Kim Čong-un se v letošním roce setkal s šéfem Bílého domu Trumpem, třikrát jednal s jihokorejským prezidentem Munem a dvakrát navštívil Čínu. Na schůzkách slíbil pracovat na odstranění zbraní z Korejského poloostrova.