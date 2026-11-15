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Kim Čong-un se vzdal sovětského dědictví. KLDR po 78 letech pozměnila vlajku

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  21:28aktualizováno  21:28
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Severokorejská vlajka (8. června 2026)

Severokorejská vlajka (8. června 2026) | foto: ČTK

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KLDR po 78 letech změnila poměr stran své státní vlajky. Severokorejský vůdce Kim Čong-un se tím vzdaluje od dřívějšího sovětského dědictví. Jeho krok pozorovatelé vnímají jako snahu posílit národní identitu a odlišit svou vládu od vlády svých předchůdců.

Revidovaná ústava stanovuje nynější poměr výšky ke šířce vlajky na 1:1,65. Předchozí poměr byl 1:2.

Portál The Wall Street Journal připomíná, že vlajku navrhla Moskva, ačkoliv Severokorejci ji přičítají zakladateli KLDR Kim Ir-senovi. Kvůli své délce se ale často krabatila a zakrývala svůj ústřední prvek, červenou hvězdu. Nynější verze ji dává více do středu.

Samotný design zůstává nezměněný. Sovětští autoři zvolili centrální červený pruh a červenou hvězdu jako symbol Korejského poloostrova sjednoceného pod komunistickou vládou, modré pruhy představovaly dvě sousední moře.

Severokorejci mají pro barvy vlastní interpretaci. Červená symbolizuje krev prolitou protijaponskými revolučními bojovníky, bílá věrnost vládnoucí straně a vůdci země. Modrá zase odkazuje na protiimperialistickou nezávislost, světový mír a přátelství a také suverenitu republiky.

„Změna poměru vlajky při zachování jejího základního designu je pokusem navázat na odkaz předchozích vůdců a zároveň vytvořit osobitou národní identitu pro éru Kim Čong-una,“ uvádí Lim Eul-chul, profesor Ústavu pro dálkovýchodní studia na Univerzitě Kjongnam.

Kim Čong-un začal v poslední době potlačovat kult svých předků a naopak posilovat svůj vlastní. Například se po celé Severní Koreji začaly objevovat obří mozaikové malby na počest severokorejského vůdce Kim Čong-una, které na některých místech nahradily i vypodobnění jeho otce Kim Čong-ila a dědečka.

Na velkých shromážděních davy přestaly nosit velké portréty Kim Ir-sena a Kim Čong-ila. Jejich obrazy visící na prominentních místech v severokorejských domácnostech navíc střídají fotografie současného severokorejského vůdce.

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Kim Čong-un se vzdal sovětského dědictví. KLDR po 78 letech pozměnila vlajku

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