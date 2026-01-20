Jako zapřáhnout kozu. Kim veřejně sepsul vicepremiéra, na místě ho odvolal

  12:22aktualizováno  12:22
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v pondělí veřejně odvolal vicepremiéra zodpovědného za strojírenský průmysl, přirovnal jej ke koze a ostře kritizoval neschopnost úředníků. Takto provedené odvolání je velmi vzácné. Zřejmě jde o snahu posílit disciplínu před blížícím se sjezdem vládnoucí komunistické strany.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un navštěvuje strojírenský komplex ve městě Rjongsong. (19. ledna 2026) | foto: KCNAReuters

Kim v projevu u příležitosti dokončení první fáze modernizace průmyslového areálu na severovýchodě země obvinil místopředsedu vlády Jang Song-hoa z toho, že způsobil „zbytečné zmatky“.

Projekt podle vůdce utrpěl velké ekonomické ztráty kvůli nezodpovědným a neschopným úředníkům a bylo promarněno hodně peněz a práce.

Vůdce už loni v prosinci na schůzi strany slíbil, že odstraní „zlo“ z vládního aparátu a část úředníků pokáral za lenost. Státní média neuvedla podrobnosti, informovala však o mnoha případech porušení disciplíny, což by mohlo odkazovat na korupci.

Na schůzi kritizoval i Janga, načež ho podle KCNA pozorně sledoval a dospěl k závěru, že vicepremiér nemá žádný smysl pro odpovědnost.

„K dnešnímu dni vás odvolávám, soudruhu vicepremiére,“ řekl Kim. „Zjednodušeně řečeno, bylo to jako zapřáhnout kozu do vozu, což byla nahodilá chyba v našem procesu jmenování vedoucích pracovníků. Koneckonců, vozy táhnou voli, ne kozy,“ dodal podle agentury AFP vůdce.

Kim Čong-un znovu kritizoval i vládní úředníky, kteří si podle něj už dávno zvykli být poraženečtí, nezodpovědní a pasivní. Vyzval také k rychlému dohnání dlouho zaostávajícího hospodářství, aby se mohla vybudovat modernizovaná a vyspělá ekonomika.

Vicepremiérovo odvolání podle AFP připomíná případ Kimova strýce Čang Song-tcheka. Ten byl při čistce ve vedení země v roce 2013 popraven kvůli obvinění ze spiknutí s cílem svrhnout svého synovce.

Pchjongjang se po pěti letech připravuje na sjezd představitelů vládnoucí Korejské strany práce, který by se měl konat koncem ledna nebo v únoru.

