Kim v projevu u příležitosti dokončení první fáze modernizace průmyslového areálu na severovýchodě země obvinil místopředsedu vlády Jang Song-hoa z toho, že způsobil „zbytečné zmatky“.
Projekt podle vůdce utrpěl velké ekonomické ztráty kvůli nezodpovědným a neschopným úředníkům a bylo promarněno hodně peněz a práce.
Vůdce už loni v prosinci na schůzi strany slíbil, že odstraní „zlo“ z vládního aparátu a část úředníků pokáral za lenost. Státní média neuvedla podrobnosti, informovala však o mnoha případech porušení disciplíny, což by mohlo odkazovat na korupci.
Na schůzi kritizoval i Janga, načež ho podle KCNA pozorně sledoval a dospěl k závěru, že vicepremiér nemá žádný smysl pro odpovědnost.
„K dnešnímu dni vás odvolávám, soudruhu vicepremiére,“ řekl Kim. „Zjednodušeně řečeno, bylo to jako zapřáhnout kozu do vozu, což byla nahodilá chyba v našem procesu jmenování vedoucích pracovníků. Koneckonců, vozy táhnou voli, ne kozy,“ dodal podle agentury AFP vůdce.
Kim Čong-un znovu kritizoval i vládní úředníky, kteří si podle něj už dávno zvykli být poraženečtí, nezodpovědní a pasivní. Vyzval také k rychlému dohnání dlouho zaostávajícího hospodářství, aby se mohla vybudovat modernizovaná a vyspělá ekonomika.
Vicepremiérovo odvolání podle AFP připomíná případ Kimova strýce Čang Song-tcheka. Ten byl při čistce ve vedení země v roce 2013 popraven kvůli obvinění ze spiknutí s cílem svrhnout svého synovce.
Pchjongjang se po pěti letech připravuje na sjezd představitelů vládnoucí Korejské strany práce, který by se měl konat koncem ledna nebo v únoru.