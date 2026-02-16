Kim ukázal nové byty pro rodiny vojáků padlých v cizině. Chce jim přinést útěchu

Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro rodiny vojáků, kteří padli při zahraničních operacích. Podle jihokorejských a západních zpravodajských služeb Severní Korea vyslala tisíce vojáků, aby bojovali po boku Ruska ve válce proti Ukrajině, kterou Moskva rozpoutala v únoru 2022. Jihokorejské odhady uvádějí, že ve válce zahynulo nejméně 600 severokorejských vojáků.
foto: Reuters

Kim podle severokorejské státní tiskové agentury KCNA označil novou bytovou čtvrť za symbol ducha a oběti padlých vojáků. Řekl také, že nové domy rodinám umožní být hrdé na své zemřelé syny a manžele a šťastně žít. Dále poznamenal, že tlačil na to, aby projekt výstavby skončil třeba i jen o jeden den dříve, než bylo plánováno, aby to rodinám padlých přineslo trochu útěchy.

Jihokorejská rozvědka sdělila před týdnem zákonodárcům, že severokorejské ztráty v bojích po boku Ruska odhaduje na 6000 padlých a zraněných vojáků. Konkrétní počet mrtvých tajná služba nesdělila, loni ho však vyčíslila na zhruba 600, poznamenala AP.

KLDR na oplátku za vyslané vojáky získala od Ruska podle analytiků finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.

13. prosince 2025

Válka na Ukrajině

