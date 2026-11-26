Roztržku podle HUR vyvolal říjnový výrok náměstka ruského ministra zahraničí Andreje Ruděnka, který naznačil, že Moskva může přispět ke zmírnění napětí mezi Soulem a Pchjongjangem.
Severokorejská ministryně zahraničí Čche Son-hui následně dala najevo, že takový přístup neodpovídá spojenectví obou států, a požadovala vysvětlení ruské politiky. K přerušení vojenské pomoci podle ukrajinské rozvědky osobně přistoupil vůdce Kim Čong-un.
Spor přichází v době, kdy Moskva podle HUR usiluje o výrazné posílení severokorejské vojenské přítomnosti. Uvádí, že Rusko požádalo o navýšení kontingentu z přibližně 8500 na 50 tisíc vojáků. Severokorejské jednotky podle rozvědky nadále působí v Kurské oblasti, zatímco raketová jednotka je součástí ruské 112. raketové brigády ve Voroněžské oblasti.
Vojenské vazby Moskvy a Pchjongjangu se výrazně prohloubily od roku 2023. Severní Korea Rusku dodává zbraně a munici a podle odhadů jihokorejských, ukrajinských a západních představitelů vyslala také tisíce vojáků. Více než šest tisíc z nich podle těchto zdrojů padlo. Informace o současném přerušení podpory zveřejnila ukrajinská rozvědka, její tvrzení však portál The Kyiv Independent nemohl nezávisle ověřit.