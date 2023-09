Kim dorazil za Putinem. Slíbil mu pomoc ve válce proti imperialismu

„Zdravím. Rád tě vidím. Jaká byla cesta?“ „Děkuji, že si mě pozval a přivítal, i když máš plno práce.“ Tak včera dle videa zveřejněného Kremlem vypadala úvodní konverzace mezi Putinem a Kimem, který dorazil obrněným vlakem. Oba vůdci se na ruském území znovu sešli po čtyřech letech. Tentokráte na kosmodromu Vostočnyj.

Toto místo startu vesmírných raket na ruském Dálném východě bylo podle všeho vybráno symbolicky. Putin totiž přislíbil, že podpoří severokorejské vyslání satelitů do vesmíru. „Proto jsme tady,“ odpověděl včera podle agentury Reuters na dotaz novinářů, zda Rusko Severokorejcům se zhotovením družic pomůže. „Vůdce KLDR má velký zájem o raketové technologie. Snaží se také o rozvoj ve vesmírné oblasti,“ zdůraznila ruská hlava státu.

To ostatně potvrzují i dva letošní – neúspěšné – pokusy Severokorejců o vyslání špionážních satelitů na oběžnou dráhu.

„Ruská svatá válka“

Samotný Kim k ruskému příslibu pomoci včera uvedl, že jeho země bude vždy stát za rozhodnutími Putina i ruského vedení a bude společně s nimi „bojovat proti imperialismu“.

„Rusko se vydalo do svaté války na ochranu své suverenity a bezpečnosti proti hegemonním silám,“ řekl Kim se zřejmou narážkou týkající se války na Ukrajině, kterou Rusko napadlo loni v únoru. Podle Kima se Rusové a Severokorejci potýkají s celou řadou záležitostí, na jejichž řešení mohou spolupracovat.

„Z pohledu KLDR je to poprvé od rozpadu Sovětského svazu (v roce 1991), co se vrací do skutečně významného kontaktu s Ruskem,“ řekl pro americkou stanici CNN bývalý bezpečnostní poradce Bílého domu John Bolton. Před užším spojením obou zemí přitom řada analytiků varuje.

Kim Čong-un by totiž podle americké vlády kromě vřelých slov mohl Rusku v budoucnu poskytnout i zbraně a munici, jíž se mu kvůli vlekoucí se válce na Ukrajině nedostává (hlavně dělostřelecké). Zda právě to včera Kim a Putin také projednali, však zůstává obestřeno tajemstvím. Mluvčí Kremlu Dmitrij Peskov se dle agentury Reuters k dotazu týkajícího se dodávek zbraní totiž odmítl vyjádřit. Uvedl jen, že obě země spolupracují v „citlivých“ oblastech a že detaily této spolupráce by se neměly zveřejňovat.