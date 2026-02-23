Kim udělal z dcery šéfku raketové správy. Zpravodajci jí přiřkli nové jméno

Čoson Ilbo uvádí, že Kim Čong-un nadále bere dceru s sebou na místa jaderných a raketových testů. Podle zpravodajských hodnocení jí role generální ředitelky Raketové správy umožní získat kontrolu nad armádou.
Oficiálně je jako generální ředitel Raketové správy KLDR stále veden generál Jang Chang-ha, jenž dohlíží na raketové testy. Podle listu nicméně generálové informují Kim Ču-e (Kim Ču-he) o raketovém programu a dívka rovněž vydává příkazy.
2. ledna 2026
V únoru jihokorejský poslanec I Song-gwon po neveřejném zasedání jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS) uvedl, že existují náznaky, že se Kim Ču-e (Kim Ču-he) vyjadřuje k „určitým politickým otázkám“. Podle NIS dívka naslouchá stížnostem činitelů a podílí se na jejich řešení. „Vyjadřuje své názory na implementaci politiky. V tomto smyslu soudíme, že vstoupila do fáze, kdy byla určena jako nástupkyně,“ uvedl jihokorejský poslanec Pak Son-won, který byl rovněž přítomen brífinku tajné služby.
Jihokorejci se domnívají, že Kim Čong-un dívku připravuje na to, aby ho případně nahradila u moci. Podle NIS se z „nástupkyně v přípravě“ posunula do „procesu jmenování nástupkyní“, což silněji naznačuje, že bude dědičkou vlády rodinné dynastie.
Podle koreanistky Karolíny Šamánkové z Ústavu asijských studií Univerzity Karlovy se Kim Čong-un zřejmě snaží vyhnout vlastnímu chaotickému převzetí moci a poskytnout dceři podobnou přípravu, jako měl jeho otec Kim Čong-il, jenž se chystal na uchopení moci dlouho a převzal velení armády ještě před smrtí svého otce a zakladatele KLDR Kim Ir-sena.
„Je tedy možné, že korejské vedení má potřebu vychovávat jasně jmenovaného následníka a tím mu připravovat půdu pro snadnější převzetí moci. Rozhodně by postavení Kim Ču-e ve vedení státu mohlo být přijato lépe, pokud bude jako následnice veřejně představena s předstihem,“ sdělila portálu iDNES.cz odbornice.
O Kimově dceři se toho příliš neví, není znám ani její přesný věk. Odhaduje se, že jí je třináct až čtrnáct let. Poprvé o ní promluvil bývalý basketbalista Dennis Rodman po své návštěvě KLDR v roce 2013. Čoson podotýká, že se objevily i spekulace, podle nichž se jmenuje „Ču-je“ nebo „Ču-hje“. Portál připouští možnost, že si po svém určení nástupkyní změnila jméno.
Jak se jmenoval Kim Čong-un, také nebylo dlouho známo, než v roce 2010 jako oficiální nástupce obdržel titul generála lidové armády. Čoson uvádí, že i severokorejský vůdce si změnil jméno z 雲 (význam „mrak“, anglicky Kim Jong-woon) na 恩 (význam „milost“, anglicky Kim Jong-un; v češtině se oba přepisy zapisují jako Kim Čong-un, pozn. red.).
3. ledna 2023