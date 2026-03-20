Kim dohlížel na útočné manévry s novými tanky, na jednom se i povozil

Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlížel na vojenské cvičení s novým typem tanků, které prokázaly vynikající útočné a obranné schopnosti proti dronům a protitankovým střelám. Informovala o tom v pátek severokorejská státní tisková agentura KCNA. Manévry podle ní byly přehlídkou modernizovaného tankového průmyslu.

Nový útočný tank, který se zúčastnil rozsáhlých manévrů, označují severokorejská média jako klíčový prvek modernizace ozbrojených sil země. Manévry se konaly na výcvikové základně v Pchjongjangu. Zapojily se do nich obrněné jednotky vyzbrojené protitankovými raketami a zahrnovaly i nácvik boje proti dronům a vrtulníkům. Cílem bylo připravit pěchotu a tanky k boji, uvedla KCNA.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un si tanky prohlédl se svou dospívající dcerou, na tanku se i projeli. (20. března 2026)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un přihlížel vojenskému cvičení s novými tanky. (20. března 2026)
Podle stejného zdroje se nový tank pyšní pokročilými schopnostmi palby za pohybu a obrannými systémy proti raketám a dronům. „Dosáhli jsme velkých úspěchů a pokroku v modernizaci našeho průmyslu obrněných vozidel,“ citovala KCNA Kima. Ten prohlásil, že si je „jistý, že nikde na světě neexistuje obrněné vozidlo s tak silnými obrannými schopnostmi jako tento tank“.

Podle agentury AP byl Kim u manévrů se svou dospívající dcerou a společně se projeli v tanku.

Cvičení se konala v době zvýšeného napětí v regionu po severokorejských zkouškách nového raketometného systému schopného nést jaderné nálože a po společných vojenských cvičeních Jižní Koreje a Spojených států.

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

