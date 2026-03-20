Kim dohlížel na útočné manévry s novými tanky, na jednom se i povozil

Nový útočný tank, který se zúčastnil rozsáhlých manévrů, označují severokorejská média jako klíčový prvek modernizace ozbrojených sil země. Manévry se konaly na výcvikové základně v Pchjongjangu. Zapojily se do nich obrněné jednotky vyzbrojené protitankovými raketami a zahrnovaly i nácvik boje proti dronům a vrtulníkům. Cílem bylo připravit pěchotu a tanky k boji, uvedla KCNA.
Podle stejného zdroje se nový tank pyšní pokročilými schopnostmi palby za pohybu a obrannými systémy proti raketám a dronům. „Dosáhli jsme velkých úspěchů a pokroku v modernizaci našeho průmyslu obrněných vozidel,“ citovala KCNA Kima. Ten prohlásil, že si je „jistý, že nikde na světě neexistuje obrněné vozidlo s tak silnými obrannými schopnostmi jako tento tank“.
Podle agentury AP byl Kim u manévrů se svou dospívající dcerou a společně se projeli v tanku.
Cvičení se konala v době zvýšeného napětí v regionu po severokorejských zkouškách nového raketometného systému schopného nést jaderné nálože a po společných vojenských cvičeních Jižní Koreje a Spojených států.