Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem

Autor:
  16:40aktualizováno  16:40
Na říjnovou cestu do Jižní Koreje se potichu připravuje americký prezident Donald Trump a jeho nejvyšší poradci. Zúčastnil by se tam setkání ministrů obchodu Asijsko-pacifického hospodářského společenství (APEC). V úvahu připadají i schůzky se Si Ťin-pchingem a Kim Čong-unem.
Donald Trump na summitu G20 v Argentině (2. 12. 2018)

Donald Trump na summitu G20 v Argentině (2. 12. 2018) | foto: AP

Summit G20 v Argentině (2. 12. 2018)
Donald Trump přivítal ve svém sídle čínského prezidenta s chotí. (6.4.2017)
Americký prezident Donald Trump si potřásá rukou se severokorejským vůdcem Kim...
Kim Čong-un (vpravo) a Donald Trump v demilitarizované zóně mezi oběma Korejemi...
9 fotografií

CNN to sdělili tři představitelé Trumpovy administrativy. Summit, který se má konat ve městě Gyeongju mezi koncem října a začátkem listopadu, je podle nich klíčovou příležitostí pro Trumpa setkat se s čínským vůdcem Si Ťin-pchingem.

Úředníci vedou vážné diskuse o bilaterálním setkání dvou státníků, ale žádné konkrétní plány zatím neuvedli. V telefonním hovoru minulý měsíc Si pozval Trumpa a jeho manželku na návštěvu Číny, což americký prezident opětoval, ale datum návštěvy si nestanovili.

„Probíhají jednání o návštěvě Jižní Koreje, která by se zaměřila na ekonomickou spolupráci,“ prozradil CNN představitel Bílého domu. Mezi další cíle patří diskuse o obchodu, obraně a civilní jaderné spolupráci, dodal nejmenovaný zdroj.

Možné je i setkání s Kim Čong-unem

Ačkoli větší pozornost Trumpova administrativa věnuje organizaci potenciálního setkání se Si Ťin-pchingem, přítomnost amerického prezidenta v regionu by mu také umožnila znovu usednout k jednacímu stolu se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem.

Jihokorejský prezident Lee Jae Myung pozval Trumpa na summit APEC už při osobním setkání minulý týden a naznačil, že tato událost by mohla Trumpovi poskytnout příležitost setkat se právě také s Kimem, uvedly zdroje obeznámené s jednáním.

Při svém vystoupení před novináři Trump Leeovi řekl, že by s takovým setkáním souhlasil. „Rád by se se mnou setkal,“ prohlásil Trump o severokorejském vůdci.

Si Ťin-pching tento týden v Pekingu při summitu přivítal Kima, ruského prezidenta Vladimira Putina i indického premiéra Narendru Modiho. Trump jejich setkání opakovaně kritizoval.

Čína s USA nadále jednají o clech

„Přeji prezidentu Si a úžasným lidem Číny skvělý a trvalý den oslav. Prosím, vyřiďte mé nejvřelejší pozdravy Vladimíru Putinovi a Kim Čong-unovi, kteří spolu kují pikle proti Spojeným státům americkým,“ psal Trump na sociální sítě v době, kdy se lídři účastnili čínské vojenské přehlídky.

„Vypadá to, že jsme ztratili Indii a Rusko ve prospěch nejhlubší a nejtemnější Číny. Přeji jim společnou dlouhou a prosperující budoucnost,“ uvedl později v komentáři společné fotky těchto státníků.

„Můj vztah s nimi všemi je dobrý. Jak velmi dobrý, to se dozvíme během příštího týdne nebo dvou,“ řekl Trump později při setkání s polským prezidentem v Oválné pracovně.

Obchodní válka mezi dvěma největšími světovými ekonomikami se naplno rozhořela v dubnu. Trump tehdy uvalil na čínský dovoz clo ve výši 145 % a Čína reagovala odvetným clem ve výši 125 % na americké zboží.

Momentálně ale cla Trump odložil. Zástupci USA i Číny pokračují v jednání, jehož součástí jsou i osobní setkání obou stran v Evropě. Cla měla být původně obnovena už minulý měsíc. Trump ale podepsal výkonný příkaz, který jejich uvalení pozastavil až do listopadu.

Vstoupit do diskuse

Nečekané odhalení: Škoda ukazuje podobu nového malého elektroauta jménem Epiq

Schodiště

O „zázračné dívce“ ze Suchého Dolu a dramatech kolem tamního mariánského kultu

Návrat na nejvyšší stupínek. Verstappen ovládl Velkou cenu Itálie formule 1

Trump se tiše chystá do Asie. Může se tam setkat s Kimem i Si Ťin-pchingem

Výběr z tisku

Šílenec s motorovou pilou, argentinský prezident Milei, sklízí chválu i od uměřených Němců

Muž a žena v Praze zahynuli při pádu ultralightu, stroj měl po startu závadu

Francouzský dluh na cestě ke krizi. Viník je znám: zbožňovaný sociální stát

Mikroplasty jsou doutnající hrozbou. Mohou zvýšit i riziko autismu

„Fantom“ ve formuli se proháněl po D4. Řidiče policisté dohnali doma, syn ho brání

Úhel pohledu

Trest smrti je přijatelný a spravedlivý, uvažujme o jeho zavedení

?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny
?Nepromeškejte Dreame produkty za opravdu výhodné ceny

Už vás nebaví trávit hodiny úklidem? ?S inovativními produkty značky Dreame můžete přeměnit únavné povinnosti v zážitek bez námahy a získat...

Šílenost! Trenér dorostenců škrtil mladého rozhodčího, zasahovalo 12 policistů

Volby by vyhrálo ANO s 30,7 procenta. Do Sněmovny by prošli i Motoristé

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.