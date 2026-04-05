Kim zkontroloval památník severokorejským padlým od Kurska. Notesy se plnily

Autor:
  12:24aktualizováno  12:24
Severokorejský vůdce Kim Čong-un přišel zkontrolovat stavbu památníku věnovaného zahraničním misím severokorejských vojáků. Vzpomínky se tu dostane těm, kteří bojovali po boku Putinovy armády v ruské Kurské oblasti. Jedno z dioramat je zachycuje v líté zteči s kulisou pobořených domů i pošlapané ukrajinské vlajky. Pověstné notýsky partajních lokajů se i tentokrát plnily vůdcovými radami a připomínkami.
Kim Čong-un zkontroloval stavbu památníku věnovaného zahraničním vojenským misím severokorejských vojáků. (3. dubna 2026) | foto: KCNA

Vůdce doprovázeli představitelé Ústředního výboru Korejské strany práce a pracovníci z designových a kreativních institucí, popsala událost státní agentura KCNA. Výstavba Pamětní síně bojových zásluh je podle ní z 97 procent hotová.

Kim Čong-un prozkoumal pamětní síň a její expozice či sochařskou výzdobu. Místo se podle něj stane „památníkem doby a síní vlastenecké výchovy, která bude chválit velkého hrdinského ducha hrdých synů Korejské lidově demokratické republiky“.

V polovině dubna by tu měli slavnostně uložit ostatky vojáků z ruské mise, u příležitosti „prvního výročí ukončení operace osvobození Kurska“. Pchjongjang vyslal okolo třinácti tisíc vojáků do Kurské oblasti poté, co tam v srpnu 2024 vpadly ukrajinské formace. Podle odhadů tisíce Severokorejců přišly v bojích o život nebo utrpěly zranění.

KLDR je rovněž významným dodavatelem munice a raket pro Rusko, ruskému válečnému hospodářství poskytuje také svou pracovní sílu. Podle jihokorejských zdrojů doručila Kremlu za první čtyři roky války zbraně za zhruba deset miliard dolarů, na oplátku získává technologickou pomoc, ale také potraviny, léčiva nebo palivo.

Vstoupit do diskuse

