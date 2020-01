Kim znepokojuje svět. Jeho oznámení vyvolalo otázky, co bude KLDR testovat

Pchjongjang Oznámení severokorejského vůdce Kim Čong-una, že jeho země nemá důvod prodlužovat své moratorium na zkoušky jaderných zbraní a raket dlouhého doletu, vyvolalo otázky, k jakým testům izolovaný komunistický stát přistoupí. Kim zároveň prohlásil, že Severní Korea brzy předvede novou strategickou zbraň.

Podle agentury Reuters jsou Kimovy výroky zatím nejsilnějším náznakem toho, že KLDR by mohla obnovit některé ze zásadních zkoušek, od nichž před dvěma lety ustoupila.

Po letech vývoje jsou severokorejské zbrojní programy natolik pokročilé, že je těžké předvídat, co se bude testovat, řekl Jeffrey Lewis, odborník na jadernou strategii z amerického Centra Jamese Martina. Američtí vojenští činitelé uvedli, že za jednu z nejpravděpodobnějších možností považují to, že Severokorejci vystřelí raketu dlouhého doletu. Podle jiných expertů by to mohl být satelit, nebo by severokorejská armáda mohla nasadit novou ponorku nesoucí balistické rakety, kterou vyvíjí, případně nová mobilní odpalovací zařízení pro své největší raketové střely.

„Jakékoliv testy nebo cvičení, které (Severokorejci) podniknou, jim umožní vyvíjet takové zbraně, které jsou rychlejší, mají delší dolet, jsou spolehlivější a lidé, kteří je obsluhují, získají více zkušeností se zacházení s nimi,“ připomíná Grace Liuová z Centra Jamese Martina.

V prosinci Pchjongjang oznámil, že provedl dva „velice významné testy“ na základně Sohe, kterou v minulosti využíval k vynášení raket do vesmíru. Jejich cílem je vývoj „další strategické zbraně“, jež by odrazila jadernou hrozbu ze strany Spojených států, uvedla k tomu také KLDR. Ačkoliv severokorejští činitelé nezveřejnili, čeho se zkoušky týkaly, Washington a Soul se domnívají, že KLDR pravděpodobně testovala raketové motory možná pro mezikontinentální balistické rakety. Objevily se rovněž spekulace, že Severní Korea vyvíjí lepší raketový motor spalující tuhé pohonné látky.

Ve hře je také možnost, že Severní Korea by mohla chystat atmosférický test jaderné bojové hlavice. Nicméně mnoho analytiků to podle Reuters považuje za málo pravděpodobné, protože by tím Pchjongjang mohl rozzlobit své spojence v Pekingu a Moskvě.

Odborníci se domnívají, že KLDR pokračuje ve výrobě materiálu pro jaderné hlavice a zřejmě si jich bude vytvářet zásoby a zároveň se je bude snažit vyrobit menší. Mohla by prý využít počítačové simulace k vývoji menších a lehčích bojových hlavic, aniž by musela přistoupit k novým jaderným testům.

Severokorejský vůdce si také tento týden postěžoval na „gangsterské sankce a nátlak“, kterým jeho země čelí. Spojené státy žádají, aby se Pchjongjang vzdal vývoje jaderných zbraní, a teprve potom chtějí odvolat sankce uvalené na KLDR za její jaderné a raketové zbrojní testy. Pchjongjang požaduje postupné rušení hospodářských sankcí výměnou za dílčí kroky v odzbrojovacím procesu. Jednání o jaderném odzbrojení KLDR se ocitla na mrtvém bodě od neúspěšného summitu amerického prezidenta Donalda Trumpa s Kim Čong-unem v Hanoji loni v únoru.