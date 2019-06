Kiskova strana má potenciál vysát voliče vládního Směru-SD. Záleží na osobnostech, tvrdí politolog

Bývalý slovenský prezident Andrej Kiska v pondělí představil svou budoucí stranu s názvem Za lidi. Do stranické politiky vstupuje s heslem Vraťme Slovensko všem lidem. Podle politologa Pavola Baboše z Filosofické fakulty Komenského univerzity v Bratislavě může odsát voliče novým hnutím i vládní straně Smer-SD.

LN: Nová strana bývalého prezidentka Andreje Kisky je další nový projekt, který se na Slovensku za několik posledních vznikl – nebudou lovit všechny tyto strany ve stejném rybníčku a vzájemně se kanibalizovat?

Na jedné straně určitě ano. Tomu se nedá vyhnout, když se počet voličů nějak výrazně nezvětšil. Zároveň ale platí, že nově vzniklý subjekt může vždycky počítat s nějakou počáteční pozorností, zároveň má šanci mobilizovat i voliče, kteří dosud z nějakého důvodu nechodili hlasovat, a to třeba i celkem pravidelně. Tady má Andrej Kiska se svojí novou stranou potenciál.

Pak je tu ještě druhý motiv, a to sice, že vznik nové strany a úbytek voličů může mít paradoxně i „čistící efekt“, protože jestliže ubere dostatek hlasů stranám, které se potácejí někde okolo prahu volitelnosti, tak máme sice nový subjekt, který se dostane do parlamentu, ale možná dva až tři další, které z parlamentu vypadnou. V konečném důsledku bude v příštím volebním období v parlamentu méně relevantních politických stran.

LN: Může Kiskova strana oslovit i zklamané voliče vládního Směru-sociální demokracie nebo to je spíš vyloučené?

Potenciál tam je, ale hodně to bude záležet na tom, jaké osobnosti v té straně budou působit a jaká témata budou zdůrazňovat a komunikovat je směrem k veřejnosti. Mladí lidé jsou hodně specifičtí tím, že daleko citlivěji vnímají problémy, které se jich osobně týkají na rozdíl od problémů celospolečenského významu. Z té plejády osobností, které tam Andrej Kiska momentálně má, nevidím nikoho, kdo by se například speciálně zaměřoval na mladé lidi, což ale pochopitelně neznamená, že se někdo takový nemusí objevit.

LN: Bývalý prezident „ulovil“ několik velmi úspěšných komunálních politiků. Může mu to nahradit chybějící členskou základnu?

Tohle bych hodnotil pozitivně, protože tato strategie umožňuje nové straně komunikovat dvě zásadní poselství. První, že se jedná o nové tváře v politice, které nejsou spojeny s předchozím působením v jiných politických stranách, a tím pádem ani s nejrůznějšími kauzami. Druhé poselství je, že se jedná o zkušené osobnosti, které už mají něco za sebou, což platí v případě Vladimíra Ledeckého (dlouholetého starosty Spišského Hrhova - pozn. red.) nebo primátora Hlohovce Miroslava Kolláre. Tím se dá na straně jedné kombinovat novost s kompetentností a zkušeností.

LN: Půjde Kiskova strana společně do voleb s ostatními novými subjekty, například Progresívním Slovenskem, jehož místopředsedkyní byla donedávna i nová prezidentka Zuzana Čaputová?

Ukázalo se, že při prezidentský volbách strategie spolupráce, spojování sil zafungovala. Očekával bych, že se budou do nějaké míry o takovouto spolupráci snažit. Taky očekávám, že koalic Progresívní Slovensko a Spolu budou nabízet Kiskovi možnost spolupráce, možná už i před volbami.