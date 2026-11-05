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Smrt české diplomatky v Jeruzalémě. Video z nehody vzbuzuje pochybnosti o náhodě

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  17:46aktualizováno  17:46
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Tragická smrt třicetileté české diplomatky Kláry Schneiderové v Jeruzalémě zpočátku vypadala jako nešťastná dopravní nehoda, při níž řidič ztratil kontrolu nad vozem. Bezpečnostní záznamy z místa činu však vzbuzují pochybnosti. Mezi oficiálními tiskovými zprávami a realitou zachycenou na kamerách panuje rozpor.

Klára Schneiderová působila jako vedoucí jeruzalémské pobočky českého velvyslanectví. Ještě v srpnu 2025 zastávala funkci zástupkyně vedoucího českého zastupitelského úřadu v Ramalláhu na Palestinských územích, v pozici, která platí za jednu z vůbec nejnáročnějších diplomatických misí.

K fatální události došlo ve čtvrtek 29. října krátce po deváté hodině dopoledne, pravděpodobně v blízkosti jejího bydliště. Schneiderová procházela ulicí se svým psem, když ji srazila dodávka.

Záchranáři ji na místě nalezli se zástavou pulsu a dechu. Po nutné resuscitaci a zástavě krvácení byla transportována do lékařského centra Shaare Zedek, kde svému těžkému zranění podlehla.

Zatímco úřady odpočátku hovoří o tom, že řidič zřejmě ztratil kontrolu nad vozidlem, bezpečnostní záběry vzbuzují dohady. Dodávka bezpečně stála na chodníku dlouhou chvíli, jako by řidič čekal na vhodný okamžik na vjetí do provozu mezi ostatní vozidla.

Jakmile se vytvořila mezera mezi vozidly, vůz okamžitě vyrazil. Ne ale po směru jízdy, ale téměř kolmo na protější chodník. A také přímo proti diplomatce, která mu v tu chvíli kráčela přímo před čelním sklem. Automobil zastavil až nárazem do budovy obchodu na protější straně ulice.

Řidič dodávky byl na místě zadržen a vyslýchán. Izraelské úřady zatím vyšetřování nehody neuzavřely.

Smrt české diplomatky vyvolala vlnu soustrasti od izraelských představitelů i běžných občanů. Ministr zahraničí Gideon Sa’ar, předseda Knessetu Amir Ohana a předseda demokratů Yair Golan vyjádřili ambasádě osobní soustrast. Nótu zaslala i kancelář premiéra Benjamina Netanjahua, uvedl náměstek velvyslankyně v Tel Avivu Cyril Bumbálek pro Times of Israel.

„Nečekali jsme takovou vlnu zájmu… mnoho lidí se dozvědělo o její smrti a přišlo na ambasádu, přineslo květiny,“ dodal. „Je to pro nás velmi smutný okamžik, ale zároveň si opravdu vážíme skutečně masivní vlny solidarity a podpory ze všech koutů izraelské společnosti.“

V pondělí byla v jeruzalémské pobočce vyvěšena černá vlajka na znamení smutku a úcty.

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Smrt české diplomatky v Jeruzalémě. Video z nehody vzbuzuje pochybnosti o náhodě

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