Exkrementy a odpadky. KLDR shodila desítky balonů na území jižního souseda

Informují zahraniční média.

Do středy jihokorejská armáda odhalila přes 150 takových balónů, přičemž některé přistály na zemi, zatímco jiné jsou stále ve vzduchu. Na kontrolu a sběr předmětů z balónů Soul nasadil specializované vojenské síly, včetně jednotky pro boj s chemickými a biologickými zbraněmi.

Úřady obyvatele varovaly, aby se od shozených předmětů drželi dál a v případě jejich nálezu informovali armádu.

Fotografie, které ve středu zveřejnila jihokorejská armáda, ukazují nafouknuté balóny s přivázanými plastovými pytli. Na dalších snímcích jsou vidět odpadky rozházené kolem balónů či sáček s nápisem „exkrement“.

V neděli vydal náměstek severokorejského ministra obrany prohlášení, v němž varoval, že v reakci na létání „špinavých věcí“ do KLDR budou do Jižní Koreje zaslány „hromady odpadkového papíru a špíny“.

Narážel tak zřejmě na to, že také z Jižní Koreje často nad tu Severní létají balóny. Většinou je vysílají aktivisté a nesou letáčky kritické k Pchjongjangu, informace o demokratické společnosti a v některých případech i flash disky s jihokorejskou hudbou.

Od korejské války v 50. letech 20. století používají Severní i Jižní Korea balóny ve svých propagandistických kampaních. Severní Korea nedávno oznámila svůj záměr, že se bude mstít za časté rozhazování letáků a dalšího odpadu v pohraničních oblastech aktivisty z Jižní Koreje.

„Vážně to ohrožuje bezpečnost našeho lidu. Severní Korea je plně odpovědná za to, co se kvůli shozeným balónům stane. Důrazně Severní Koreu varujeme, aby tuto nelidskou akci zastavila,“ uvedla jihokorejská armáda.