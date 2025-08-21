KLDR má tajnou základnu u Číny, s raketami schopnými zasáhnout USA

  9:35
Severní Korea zřejmě u čínských hranic provozuje tajnou základnu balistických raket, které mohou nést jadernou hlavici a zasáhnout i území Spojených států. Uvádí to analýza amerického think-tanku Středisko pro strategická a mezinárodní studia (CSIS). Podle autorů zprávy KLDR umístila základnu záměrně poblíž Číny, aby pro USA bylo obtížnější ji zasáhnout.

Na základně Sinpung-tong, která je asi 27 kilometrů od hranic s Čínou v provincii Pchjongan pukto, se může nacházet šest až devět mezikontinentálních balistických raket Hwasong-15 nebo Hwasong-18. Mezi dalšími zbraněmi může být i dosud neznámý typ mezikontinentální balistické rakety včetně jejich mobilních odpalovacích zařízení, uvedlo ve středu CSIS.

„Balistické rakety dlouhého doletu představují potenciální jadernou hrozbu pro východní Asii a kontinentální Spojené státy. Podle současných odhadů budou tyto zbraně v případě krize nebo války přemístěny ze základny a odpáleny z předem zmapovaných míst,“ dodalo CSIS.

Victor D. Cha, spoluautor zprávy CSIS a bývalý činitel Národní bezpečnostní rady USA, uvádí, že poloha základny je záměrná. „Severní Korea umisťuje tyto raketové základny blízko čínských hranic, aby pro USA bylo obtížnější uvažovat o jejich zničení,“ uvedl.

Středisko vycházelo ze satelitních snímků, odtajněných dokumentů, informací z otevřených zdrojů a rozhovorů s uprchlíky a úředníky z celého světa. Detailní informace o základně včetně vlastních satelitních snímků s popisky také sdílelo na svém webu.

Mezikontinentální balistická raketa Hwasong-17 během vojenské přehlídky na náměstí Kim Ir-sena v Pchjongjangu konané při příležitosti 70. výročí příměří, které zastavilo boje v korejské válce, jež zuřila v letech 1950-53. (27. července 2023)
KLDR potvrdila, že otestovala nový typ mezikontinentální balistické střely. (31. října 2024)
Zpravodajský program vysílá odpálení rakety Severní Koreou na nádraží v Soulu v Jižní Koreji. (2. dubna 2024)
Výstavba základny, jejíž název jí dal think-tank podle blízké vesnice, začala okolo roku 2004 a byla zprovozněna o deset let později. Rozkládá se na ploše 22 kilometrů čtverečních a jsou v ní kasárna, ubytování pro civilisty, místa pro údržbu vozidel, skladové prostory, velká podzemní zařízení a několik obytných a podpůrných budov.

Jedná se o jednu z 15 až 20 tajných severokorejských raketových základen, o nichž se dosud nemluvilo při žádných jednáních o jaderném odzbrojení mezi Washingtonem a Pchjongjangem.

O zastavení severokorejského jaderného a raketového programu totiž usiloval během svého prvního mandátu americký prezident Donald Trump. V letech 2018 a 2019 kvůli tomu osobně jednal se severokorejským vůdcem Kim Čong-unem, jednání však zkrachovala.

KLDR v únoru odmítla plán na odstranění jaderných zbraní z Korejského poloostrova. Země naopak oznámila, že hodlá svůj jaderný arzenál dále posilovat, a to navzdory rezolucím Rady bezpečnosti OSN, které Pchjongjangu takové kroky zakazují.

Jedna ze severokorejských základen u čínských hranic zmiňovaných ve zprávě think tanku CSIS.

