Kim Čong-un ukázal dceru. S roky tajeným dítětem se procházel kolem raket

Na fotografiích, které severokorejská státní média zveřejnila v sobotu, se Kim Čong-un ruku v ruce prochází po odpališti raket s malým děvčetem a ukazuje mu výbavu své armády. Je to vůbec poprvé, co tamní tisk mluví o jakémkoliv dítěti svého vůdce.

O potomkovi osmatřicetiletého diktátora toho severokorejský tisk víc neprozradil, neuvedl ani jméno či věk. Mělo by se však jednat o asi desetiletou Kim Ču-e, kterou mu porodila jeho manželka Ri Sol-ču. Její těhotenství Pchjongjang nikdy oficiálně nepotvrdil.

Jméno dívky ovšem už v roce 2013 prozradil bývalý americký basketbalista Dennis Rodman poté, co se vrátil z návštěvy KLDR. „Držel jsem malou Ču-e a taky mluvil s paní Ri. Kim je dobrý táta a má krásnou rodinu,“ řekl tehdy sportovec, který diktátora dříve označil za svého přítele.

Celkem by měl mít vůdce Severní Koreje tři děti, přičemž o narození první – nemanželské – před devíti lety napsal největší jihokorejský deník Chosun Ilbo s odvoláním na diplomatický zdroj z Pekingu. Podle něj dívka přišla na svět v roce 2010. Kim byl tehdy zřejmě už rok ženatý s Ri Sol-ču. Třetí potomek se narodil pravděpodobně v roce 2017, jeho pohlaví však není známé.

Na nových fotografiích se objevila i Kimova žena, která předloni zmizela z dohledu. Tehdy se začalo spekulovat, že je možná znovu těhotná či že její popularita začala manželovi vadit.

Spolu s „milovanou dcerou“ Kim na oficiálních záběrech také sleduje start jedné z raket. Mělo by se přitom jednat o páteční test mezikontinentální balistické rakety, která by podle japonského ministerstva obrany dokázala zasáhnout pevninskou část Spojených států.

„To, že se na veřejnosti poprvé objevila v tak nízkém věku, je samo o sobě významné. Je to porušení tradice. A je o to výraznější, že byla národu i světu představena během tak důležité události, jako je start největší severokorejské rakety,“ uvedl zpravodaj listu The Washington Post pro Severní Koreu Shreyas Reddy s tím, že zatím není jasné, co tím režim sleduje.

Podle severokorejských uprchlíků to může být snaha polidštit Kimovu image, ale i signál, že se poměry v patriarchální společnosti mění a vůdcovým nástupcem bude žena. Ostatně velmi důležitou roli už má ve vedení režimu Kimova sestra Kim Jo-čong a letos v červnu žena vůbec poprvé stanula i v čele severokorejského ministerstva. Kim Čong-un si na post vybral diplomatku Čche Son-hui.