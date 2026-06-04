Severokorejská státní agentura KCNA uvedla, že závod využívá „sofistikovanější technologii“, neposkytla ale další detaily, jako je jeho umístění či datum zahájení provozu.
Na fotografiích je vidět Kima procházejícího kolem stříbrných trubek v místnosti, která vypadala jako hala s odstředivkami, což naznačuje, že režim závod pravděpodobně využívá k obohacování uranu pro zbrojní účely.
Na jiném snímku je vidět vůdce mluvícího s úředníky v zasedací místnosti, kde byl na stole rozmazaný grafický nákres s kuželovitým objektem. Podle AP není jasné, zda šlo o nákres jaderné hlavice.
Výrobní kapacita KLDR v oblasti jaderného materiálu vhodného pro výrobu zbraní se oproti situaci před pěti lety více než zdvojnásobila, což je Kimovo tvrzení, které nelze nezávisle ověřit. Cílem do budoucna je podle něj „exponenciálně“ posílit jaderné síly země, o čemž mluvil i před dvěma roky.
Mezinárodní agentura pro atomovou energii (MAAE) v polovině dubna varovala, že KLDR vykazuje velmi znepokojivý nárůst kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
KLDR předloni v září odhalila jinou tajnou továrnu na obohacování uranu, což bylo první veřejné odhalení takového zařízení od roku 2010, kdy Severokorejci ukázali americkým vědcům zařízení v hlavním jaderném komplexu v Jongbjonu na severozápadě země.
Jihokorejské ministerstvo pro sjednocení loni v září uvedlo, že Severní Korea provozuje celkem čtyři zařízení na obohacování uranu a že jsou v provozu každý den. Jaderné zbraně lze vyrábět buď z vysoce obohaceného uranu, nebo z plutonia, a KLDR má v Jongbjonu zařízení na výrobu obou těchto materiálů.
Kim Čong-un se od roku 2019, kdy zkrachovala jednání o jaderném odzbrojení KLDR s americkým prezidentem Donaldem Trumpem, soustředí na rozšiřování jaderného a raketového arzenálu své země. Trump opakovaně vyjádřil přání obnovit rozhovory s Kimem, Pchjongjang ale tyto nabídky dosud ignoroval a vyzval Washington, aby upustil od požadavků na jaderné odzbrojení jakožto předběžné podmínky pro jednání.
Již první červnový den pak Kim opět vyvedl svou dceru a zavítal s ní na skleníkovou farmu ve městě Sinuidžu. Bylo to poprvé po delší době, kdy se místo vojenských zařízení zaměřil na aspekty věžného života.