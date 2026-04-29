„Neočekávali žádnou kompenzaci, přestože vykonali mimořádné činy, ani žádnou odměnu za jejich sebeobětování skrze odpálení sebe sama, protože nemohli žít odděleni od své země a byli s ní neoddělitelně spjati svým osudem,“ prohlásil podle severokorejské agentury KCNA Kim Čong-un v projevu k otevření muzea věnovaného severokorejským vojákům, kteří padli v boji za Rusko proti Ukrajině v Kurské oblasti.
Ceremoniálu se zúčastnila i ruská delegace včetně předsedy Státní dumy Vjačeslava Volodina a ministra obrany Andreje Belousova.
„Pokud měli nějaké přání, pak jen to, aby na ně strana a země pamatovaly. A i kdyby zapomenuti byli, nepociťovali větší hrdost a štěstí než tehdy, když mohli cítit uspokojení z toho, že splnili bojové úkoly zadané stranou, a hrdost na to, že obětovali vše vlasti,“ pokračoval.
I když jejich poslední chvíle trvaly jen několik minut či sekund, podle Kima „právě tento krátký okamžik jasně ukázal jejich čistou oddanost straně a zemi a jejich zásadu skutečné služby“. Severokorejský vůdce je označil za „hrdiny“, kteří se „bez váhání rozhodli pro sebevražedný útok, aby uhájili velkou čest“.
„Sebeoběť bez očekávání odměny a oddanost bez nároku na odplatu – to bude definice nejvyšší míry loajality naší armády,“ zdůraznil Kim Čong-un. „Proto oceňujeme takto intenzivní oddanost straně a zemi a ušlechtilého ducha pramenícího z takové loajality, spíše než jakékoliv mimořádné vojenské výkony a činy, jako symboly bojové efektivity naší armády a hrdinství naší země.“
Vojáci, kteří litují, že se nezabili
Severokorejský vůdce zároveň za „vlastence“ a „vojáky oddané straně“ hodné poct označil i ty, kteří trpěli spíše „z frustrace nad tím, že nesplnili své povinnosti jako vojáci, jimž byly vydány rozkazy“, než tím, že jejich těla byla „roztrhána kulkami a granáty“.
Kim Čong-un označuje účast vojáků v ruské válce s Ukrajinou za „svatou misi“ a dokonce naznačuje její duchovní přesah. „Účastníci vojenské operace žili ve světě hrdinů ještě předtím, než se stali hrdiny po své smrti, a ve vznešeném duchovním světě členů strany ještě předtím, než se stali členy strany.“
Jihokorejská tajná služba již minulý rok informovala, že severokorejské úřady vyvíjejí na příslušníky severokorejských sil nasazených v Kurské oblasti tlak, aby raději spáchali sebevraždu, než byli vzati do zajetí. A to například právě tím, že se vyhodí do vzduchu. Jihokorejci tak usuzují z poznámek nalezených u mrtvých vojáků.
Jihokorejská stanice MBC letos zveřejnila rozhovor s dvěma Ukrajinci zajatými severokorejskými vojáky, z nichž jeden na kameře litoval, že si nevzal život. „Všichni ostatní se vyhodili do vzduchu. Já jsem to nezvládl,“ řekl vězeň.
Severní Korea a Rusko v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě, že bude některá ze zemí napadena. Pchjongjang v témže roce vyslal do západoruské Kurské oblasti tisíce vojáků a Moskvě dodává i munici. Obě země vykreslují válku na Ukrajině jako boj proti západní tyranské, imperialistické „hegemonii“.