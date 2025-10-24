„Praví vlastenci“. Kim zahájil výstavbu památníku vojákům padlým na Ukrajině

  14:40
Severní Korea ve čtvrtek zahájila výstavbu památníku v Pchjongjangu na počest svých vojáků, kteří padli po boku ruských sil ve válce proti Ukrajině. Vůdce Kim Čong-un označil muzeum za „posvátnou svatyni věnovanou nesmrtelnosti pravých vlastenců“.

Válka na Ukrajině

Kim při slavnostním zahájení budování muzea vyzdvihl odvahu severokorejských vojáků a prohlásil, že pomohli dosáhnout „rozhodujícího vítězství“ nad „ďábelskými neonacistickými útočníky“. Akce se zúčastnil také ruský velvyslanec v KLDR Alexandr Macegora.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v Pchjongjangu vítá účastníky slavnostního zahájení výstavby Pamětní síně zásluh severokorejských vojáků bojujících po boku Ruska v Kurské oblasti. (23. listopadu 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se v Pchjongjangu účastní slavnostního zahájení výstavby Pamětní síně zásluh severokorejských vojáků bojujících po boku Ruska v Kurské oblasti. (23. listopadu 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un a ruský velvyslanec v Severní Koreji Alexandr Macegora během položení základního kamene Pamětní síně zásluh severokorejských vojáků bojujících po boku Ruska v Kurské oblasti v Severní Koreji. (23. listopadu 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un v Pchjongjangu vítá účastníky slavnostního zahájení výstavby Pamětní síně zásluh severokorejských vojáků bojujících po boku Ruska v Kurské oblasti. (23. listopadu 2025)
Památník má zahrnovat sochy, fotografie a umělecká díla zobrazující účast severokorejských vojáků ve válce. Slavnostního aktu se zúčastnily rodiny padlých, severokorejští představitelé i další ruští diplomaté.

Vztahy mezi Moskvou a Pchjongjangem se prohloubily poté, co obě země loni podepsaly dohodu o strategickém partnerství, která je zavazuje k vzájemné vojenské pomoci v případě napadení.

Pchjongjang loni vyslal okolo třinácti tisíc vojáků do ruské Kurské oblasti, kam v srpnu 2024 vpadly ukrajinské formace. Podle odhadů přišly v bojích tisíce Severokorejců o život nebo utrpěli zranění.

Rusko podle ukrajinské armády Severokorejce ve válce nadále využívá, ačkoliv je nyní nenasazuje do bojů v první linii na frontě. Severokorejci v Rusku podstupují výcvik a také se zapojili do výroby dronů.

Podle jihokorejské rozvědky se KLDR nyní chystá vyslat do Ruska dalších šest tisíc vojáků. Už dříve tam dorazila tisícovka ženistů. Severní Korea kromě ženistů dříve přislíbila i pět tisíc armádních stavebních dělníků, kteří mají pomoci při rekonstrukci Kurské oblasti.

KLDR podle jihokorejských zdrojů rovněž poskytla Moskvě zbraně a munici za téměř deset miliard dolarů, na oplátku získává nejen technologickou pomoc, ale také potraviny, léčiva nebo palivo.

