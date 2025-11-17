Severokorejská tradiční medicína dobývá ruský trh. Slibuje zázraky

V srpnu podalo severokorejské Oriental Instant Medicinal Centre žádost o registraci přípravku Tongbanghangamso, který označuje za protinádorový lék na bázi ženšenu. V září k němu přibyl „univerzální lék“ Angungsahyang údajně schopný navrátit řeč pro mrtvici, vyřešit paralýzu a dokonce dostat se z kómatu.
Už v únoru severokorejská společnost Pugang v Rusku zaregistrovala prostřednictvím své dceřiné společnosti Korea Pugang Trading Corporation svůj lék Royal Blood-Fresh. Zjistil to na základě analýzy ruských patentových údajů jihokorejský portál specializující se na KLDR NK News. Společnost je pod sankcemi kvůli vazbám na severokorejskou armádu.
Royal Blood-Fresh je údajně lék na žilní krevní sraženiny. Severokorejci jej v Rusku prezentují jako doplněk stravy proti trombóze vyrobený ze sójových bobů.
V Pchjongjangu lze přípravek najít v lékárnách, ale poskytuje jej i severokorejská letecká společnost Air Koryo, protože má pomáhat se zvládáním letu. „Kdo říká, že nemůže být mladší a chytřejší?“ slibují reklamy další účinky.
Zázračné vlastnosti má údajně i v Rusku již prodávaný injekčně podávaný Kumdang-2 na bázi ženšenu. Podle výrobců slouží proti HIV, malárii, tuberkulóze, chřipce či koronaviru. Údajně pomůže i s drogovou závislostí či nespavostí.
Portál Meduza podotýká, že Kumdang-2 je v Rusku oficiálně registrován jako bylinný pleťový tonik. A to ač se podává injekčně, což sám osvětluje rozsáhlý návod v příbalovém letáku, který nejdřív uživatele nabádá, aby tekutinu nanášeli na obličej.
Meduza si všímá, že severokorejské farmaceutické společnosti podaly pouze žádosti o registraci ochranných známek. Proces schválení přípravků jako léků je nákladný a zdlouhavý a Severokorejci se mu mohou chtít vyhnout tím, že je budou vydávat za doplňky stravy. Protože ruské zákony je evidují pouze jako látky k ústnímu užití, Kumdang-2 nemůže být doplňkem stravy.
Některé produkty se už nelegálně prodávají online, dodává portál. Ceny se pohybují od tisíců až desetitisíců rublů (stovky až tisíce korun).
Nástup severokorejských léčiv na ruský trh je dalším dokladem posilování spolupráce mezi Ruskem a KLDR, které sblížila válka na Ukrajině a jejich odpor vůči Západu a mezinárodním sankcím. KLDR se snaží různými způsoby získat mezinárodní měnu, aby mohla financovat vlastní vojenské programy.
Ruská diplomacie v březnu uvedla, že do Ruska vyrazí severokorejští lékaři, aby absolvovali stáže v tamních nemocnicích. Zdravotníci na oplátku podělí s ruskými odborníky o tajemství své „národní medicíny“.