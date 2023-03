KLDR: 800 tisíc mladých chce vstoupit do armády a vyhladit válečné maniaky

Podle agentury Reuters to v pátek uvedl severokorejský list Rodong Sinmun.

„Rostoucí nadšení mladých lidí vstoupit do armády je ukázkou neotřesitelné vůle mladé generace vyhladit válečné maniaky, kteří se snaží zlikvidovat naši socialistickou zemi. Je to jasná manifestace jejich horlivého vlastenectví, dodává list.“

Tato slova přicházejí jen krátce poté, co Severní Korea odpálila ve čtvrtek mezikontinentální balistickou raketu. Ta po asi tisíci kilometrech a 70 minutách letu dopadla do Japonského moře. Stalo se tak v době, kdy se do Japonska na návštěvu chystal jihokorejský prezident.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un uvedl, že odpálením rakety chtěla země vystrašit své nepřátele.

Odpálení rakety vzbudilo nesouhlas jak Tokia, tak Soulu a Washingtonu. Jihokorejský prezident Jun Sok-jol v reakci na test prohlásil, že KLDR za bezohledné provokace zaplatí. Raketové testy jsou v rozporu s rezolucemi OSN, uvedl také, a vyzval k bližší obranné spolupráci s USA a Japonskem.

Už v pondělí přitom USA a Jižní Korea zahájily společné vojenské cvičení.