Jaderné hlavice příště? Severní Korea otestovala v moři dvě „strategické“ střely

Test, který se odehrál v moři, neměl nepříznivý dopad na okolní země, uvedly agentury. Není jasné, zda střely byly odpáleny z ponorky či testovacího zařízení. Označení strategické vypovídá o záměru osadit testované střely v budoucnosti jadernými hlavicemi.
Oficiální severokorejská agentura KCNA uvedla, že na test dohlíželi vysocí armádní činitelé. Přítomnost vůdce Kim Čong-una či lidí z jeho nejbližšího okolí ale nezmiňuje.
KLDR se soustředí v poslední době na vývoj balistických raket i střel s plochou dráhou letu, které by bylo možné vypouštět z ponorek. Experti se však domnívají, že KLDR se zatím nepodařilo vypustit raketu z ponorky při plném nasazení.