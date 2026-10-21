Už v pondělí Kim Jo-čong pohrozila rozmístěním dodatečných taktických zbraní podél hranice s Jižní Koreou a v úterý se podle agentury KCNA zúčastnila inspekce hraničního opevnění.
Vůdcova sestra v dalším prohlášení zveřejněném KCNA oznámila, že KLDR do konce tohoto měsíce znovu rozmístí podél celé hranice s jižním sousedem tlampače pro šíření propagandy namířené proti Soulu.
Severní Korea nařídila svým pohraničním jednotkám, aby podnikly „okamžité a rozhodné kroky“, pokud jihokorejské síly ohrozí jejich bezpečnost, uvedla dnes severokorejská státní média. Podle agentury Reuters to zvyšuje riziko střetu podél silně ozbrojené hranice.
Napětí mezi Soulem a Pchjongjangem vzrostlo poté, co Jižní Korea připsala výbuch v demilitarizovaném pásmu minulý měsíc severokorejským pozemním minám, připomněla agentura AFP. Výbuch vážně zranil dva jihokorejské vojáky. Pchjongjang obvinění odmítl.
„Naši vojenští velitelé zdůraznili, že je třeba těmto ničemům dát na vědomí, že naše nové palebné jednotky zaujaly palebné postavení,“ uvedla prostřednictvím státních médií sestra severokorejského vůdce, která je považována za klíčovou postavu režimu. Vyjádření je podle AFP reakcí na varování ze Soulu, který v úterý pohrozil ráznou odpovědí na jakékoli další severokorejské provokace. Kim Jo-čong dále uvedla, že Kim Čong-un „vydal rozkaz k posílení hranice“.
Podle KCNA Kim Jo-čong prohlášení učinila, když doprovázela severokorejského maršála Pak Čong-čchona při inspekci „strategických pozic“ podél hranice. „Pokud nepřátelské jednotky provedou provokaci, která bude představovat skutečnou hrozbu pro bezpečnost našich příslušníků armády, musí pohraniční síly KLDR podniknout vysoce účinná, cílená a drtivá vojenská opatření,“ prohlásil maršál Pak.
Jihokorejská armáda počátkem měsíce oznámila, že Severní Korea letos nasadila až 7000 pracovníků k pokládání min a stavbě plotů, přičemž bylo zaznamenáno přibližně 50 případů překročení vojenské demarkační linie protínající demilitarizovanou zónu.
Napětí mezi Severní a Jižní Koreou roste už od dubna 2024, kdy Pchjongjang začal s opevňováním hranic. Obě země jsou odděleny demilitarizovanou zónou, která byla zřízena po ukončení bojů v korejské válce příměřím v roce 1953. Od té doby Koreje zůstávají formálně ve válečném stavu.
Jihokorejská armáda v úterý označila za nepřijatelné, že Severní Korea obviňuje z eskalace vojenského napětí na poloostrově Soul. Varovala, že na jakékoli další provokace bude rázně reagovat. Soul rovněž potvrdil, že využil ampliony a varovné výstřely jako „legitimní obranná opatření“.
V pondělí Kim Jo-čong oznámila, že Severní Korea zvažuje obnovení vysílání ze svých tlampačů u hranic s Jižní Koreou a rozmístění dodatečných taktických zbraní. Dnes potvrdila, že tato opatření budou provedena. „Naše taktické úderné týmy zaujímají nové pozice a během října budou podél celé hranice v provozu ampliony určené k psychologické válce proti Korejské republice,“ uvedla Kim.
„Pokud by provokativní varovná palba nepřítele překročila svůj deklarovaný účel a vedla ke skutečnému ohrožení bezpečnosti našeho území či našich vojáků, naše pohraniční jednotky nemilosrdně zlikvidují tyto ozbrojené bandity, kteří ztratili rozum,“ prohlásila dále Kimova sestra.
Spekulace o Kimově zdraví
Zatímco v poslední době pronáší podobná varování ona, její bratr Kim Čong-un se přestal objevovat na veřejnosti a dokonce se znovu objevily spekulace, že zemřel v pekingské nemocnici na krvácení do mozku. Severokorejský oficiální list Rodong Sinmun poté tento týden zveřejnil fotografie zachycující 42letého diktátora, jak si společně s dcerou prohlíží výstavu oblečení a obuvi.
I když není možné ověřit, kdy přesně byly snímky pořízeny, existují podle BBC i další důvody k pochybnostem o tvrzení o Kimově úmrtí, která pocházejí od čínského disidenta žijícího v USA Wan-ťün Sie. Čína by v případě úmrtí vůdce jedné z nejuzavřenějších zemí světa mohla zpřísnit bezpečnost podél svých hranic, aby se připravila na potenciální nestabilitu nebo příliv uprchlíků. Mohla by se také zvýšit aktivita v okolí severokorejských diplomatických misí. Nic z toho se však nestalo, uvedla BBC.
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13. října 2026