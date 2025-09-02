V Putinově válce padly dva tisíce vojáků z KLDR. Kim chce poslat dalších šest tisíc

Autor: ,
  12:39aktualizováno  12:39
V rusko-ukrajinském konfliktu byly zabity přibližně dva tisíce severokorejských vojáků, vyplývá z údajů jihokorejské Národní zpravodajské služby (NIS), podle níž KLDR plánuje do Ruska vyslat dalších šest tisíc vojáků. Loni Severní Korea vyslala do Ruska okolo 13 tisíc vojáků.
Jeden z padlých severokorejských vojáků v Kurské oblasti (7. ledna 2025)

Jeden z padlých severokorejských vojáků v Kurské oblasti (7. ledna 2025) | foto: Profimedia.cz

Severokorejský vůdce Kim Čong-un připíná medaile „Hrdina KLDR“ vojákům, kteří...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un připíná medaile „Hrdina KLDR“ k portrétům...
Zajatý severokorejský voják si přeje zůstat na Ukrajině. (11. ledna 2025)
Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský diktátor Kim Čong-un v luxusní...
50 fotografií

„V dubnu odhadovali počet mrtvých na nejméně 600, ale na základě aktualizovaných odhadů je tento počet nyní dva tisíce,“ řekl novinářům člen dolní komory parlamentu I Song-kwon po briefingu poslanců, kteří jsou členy výboru pro zpravodajské služby a NIS.

Tajné služby Jižní Koreje a západních zemí tvrdí, že Pchjongjang loni vyslal okolo 13 tisíc vojáků do ruské Kurské oblasti, jejíž část v srpnu 2024 obsadila ukrajinská armáda. Severní Korea podle NIS plánuje nasadit v Rusku dalších šest tisíc vojáků, zatím už tam dorazila tisícovka ženistů.

KLDR kromě ženistů dříve přislíbila i pět tisíc armádních stavebních dělníků, kteří mají pomoci při rekonstrukčních pracích ve zmíněné oblasti.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un v pátek podle státní agentury KCNA vyjádřil soustrast rodinám vojáků, kteří ve válce padli, a slíbil na jejich památku v metropoli Pchjongjangu vybudovat památník a pojmenovat novou ulici. Při jiné ceremonii před dvěma týdny rovněž udělil vyznamenání vojákům, kteří se z Ruska vrátili.

Po ruské invazi na Ukrajinu v únoru 2022 se Moskva a Pchjongjang začaly více sbližovat. Loni v červnu podepsali ruský prezident Vladimir Putin a vůdce Kim dohodu o strategickém partnerství, v níž se zavázali k vzájemné pomoci v případě, že některá ze zemí bude čelit agresi.

Severní Korea podle pozorovatelů Rusku kromě vojáků poskytla miliony dělostřeleckých granátů i rakety a raketové systémy dlouhého doletu. KLDR podle médií na oplátku získává technologickou pomoc, kterou použila například při konstrukci svého torpédoborce Čche Hjon. Ten režim představil na konci dubna a je schopný nést jaderné zbraně.

Kim dnes vlakem dorazil do Pekingu, kde se ve středu účastní oslav u příležitosti 80 let od konce druhé světové války. Při té příležitosti by podle médií mohl jednat jak s Putinem, tak i čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.

Zprávy z dráhy

Sledovat další díly na iDNES.tv
Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.