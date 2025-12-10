KLDR vypálila deset projektilů do Žlutého moře, tvrdí Soul

Severní Korea vystřelila projektily týden poté, co jihokorejský prezident I Če-mjong prohlásil, že se domnívá, že by se měl severnímu sousedu omluvit za údajný rozkaz jeho předchůdce Jun Sok-jola vyslat přes hranice bezpilotní letouny a propagandistické letáky.
Jun se tím snažil vyvolat reakci KLDR, aby mohl obhájit vyhlášení stanného práva ze 3. prosince, které jej nakonec stálo funkci a poslalo do samovazby. Pchjongjang na slova jihokorejského prezidenta nereagoval.
Poslední vyslání projektilů se uskutečnilo 7. listopadu, kdy komunistický režim do Japonského moře na východě země odpálil nejméně jednu balistickou střelu. Pchjongjang také odpálil rakety 3. listopadu, hodinu před návštěvou amerického ministra obrany Petea Hegsetha na mezikorejské hranici, a 1. listopadu, asi deset minut před summitem mezi I Če-mjongem a čínským prezidentem Si Ťin-pchingem.