Vymřít vás nenecháme! KLDR pošle do Ruska afrodiziaka a doplňky na erekci

Krasnodarská firma Fares-Koryo koncem listopadu zažádalo o dovoz „léčebných a preventivních produktů“ z KLDR, které slibují zlepšení libida a potence. K produktům patří směsi s rostlinou macou peruánskou, houbou lesklokorkou, mateří kašičkou či bylinou rdesno. V dalších přípravcích je aloe, houba housenice nebo červená fermentovaná rýže.
Ruská společnost Gradient zase ze Severní Koreje dovezla produkt s názvem „Neo Viagra“, jenž slibuje prodloužení sexuální výdrže na závratných 16 až 24 hodin. Laboratorní testy ukázaly, že obsahuje sildenafil, účinnou látku známou z originální Viagry, i když receptura se liší.
Na dovážku životabudičů upozornil portál NK News, podle něhož je Fares-Koryo nováčkem na trhu. Loni ji založila podnikatelka Marina Machmatovová, má jednoho zaměstnance a dosud nehlásí žádné tržby.
Zboží objednala od Korea Sobaeksu United Corporation, společnosti sankcionované USA i Evropskou unií. OSN firmu spojuje s ministerstvem obranného průmyslu KLDR, které dohlíží na raketové a jaderné programy země. Přesto ruské úřady dovoz schválily bez veřejného komentáře.
Vědecké studie účinnost afrodiziak zpochybňují. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) už v roce 1989 konstatoval, že neexistuje spolehlivý důkaz, že podobné produkty zvyšují sexuální touhu.
Import doplňků přichází v době, kdy Rusko čelí dramatickému demografickému propadu. Podle deníku The Moscow Times se počet narozených mezi lety 2014 a 2024 snížil o třetinu a loňský rok zaznamenal nejnižší hodnotu od roku 1999 – 1,2 milionu novorozenců.
Trend pokračoval i na začátku roku 2025, kdy se počet narození v lednu a únoru snížil o další tři procenta, což odpovídá úrovni naposledy zaznamenané na přelomu 18. a 19. století. V reakci na to vláda omezila přístup k podrobným demografickým statistikám.
Demografickou krizi v posledních letech prohloubila pandemie koronaviru a ruská vojenská agrese na Ukrajině, ve které podle odhadů expertů od února roku 2022 zahynulo nejméně 170 tisíc ruských vojáků a dalších 600 utrpělo zranění. Ačkoli Rusko tvrdí, že má bojovníků dostatek, KLDR mu na pomoc vyslala tisíce svých vojáků.