Vymřít vás nenecháme! KLDR pošle do Ruska afrodiziaka a doplňky na erekci

Autor:
  12:44aktualizováno  12:44
Rusko začne ve velkém dovážet severokorejská afrodiziaka a doplňky slibující posílení potence. Krok přichází v době kolabující porodnosti a rostoucí státní kontroly na demografickými údaji. Importy zároveň odrážejí posilování spolupráce mezi Moskvou a severokorejskou vládou vedenou diktátorem Kim Čong-unem.
Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní...

Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní oficiálního uvítacího ceremoniálu na náměstí Kim Ir-sena v severokorejském Pchjongjangu. (19. června 2024) | foto: AP

Ruský prezident Vladimir Putin a severokorejský diktátor Kim Čong-un v luxusní...
Ruský vládce Vladimir Putin se severokorejským diktátorem Kim Čong-unem
Kom Čong-un a Vladimir Putin se sešli v Pekingu. (3. září 2025)
Dohodu o komplexním strategickém partnerství na summitu v severokorejské...
38 fotografií

Krasnodarská firma Fares-Koryo koncem listopadu zažádalo o dovoz „léčebných a preventivních produktů“ z KLDR, které slibují zlepšení libida a potence. K produktům patří směsi s rostlinou macou peruánskou, houbou lesklokorkou, mateří kašičkou či bylinou rdesno. V dalších přípravcích je aloe, houba housenice nebo červená fermentovaná rýže.

Ruská společnost Gradient zase ze Severní Koreje dovezla produkt s názvem „Neo Viagra“, jenž slibuje prodloužení sexuální výdrže na závratných 16 až 24 hodin. Laboratorní testy ukázaly, že obsahuje sildenafil, účinnou látku známou z originální Viagry, i když receptura se liší.

Na dovážku životabudičů upozornil portál NK News, podle něhož je Fares-Koryo nováčkem na trhu. Loni ji založila podnikatelka Marina Machmatovová, má jednoho zaměstnance a dosud nehlásí žádné tržby.

Zboží objednala od Korea Sobaeksu United Corporation, společnosti sankcionované USA i Evropskou unií. OSN firmu spojuje s ministerstvem obranného průmyslu KLDR, které dohlíží na raketové a jaderné programy země. Přesto ruské úřady dovoz schválily bez veřejného komentáře.

Vědecké studie účinnost afrodiziak zpochybňují. Americký Úřad pro kontrolu potravin a léčiv (FDA) už v roce 1989 konstatoval, že neexistuje spolehlivý důkaz, že podobné produkty zvyšují sexuální touhu.

Import doplňků přichází v době, kdy Rusko čelí dramatickému demografickému propadu. Podle deníku The Moscow Times se počet narozených mezi lety 2014 a 2024 snížil o třetinu a loňský rok zaznamenal nejnižší hodnotu od roku 1999 – 1,2 milionu novorozenců.

Trend pokračoval i na začátku roku 2025, kdy se počet narození v lednu a únoru snížil o další tři procenta, což odpovídá úrovni naposledy zaznamenané na přelomu 18. a 19. století. V reakci na to vláda omezila přístup k podrobným demografickým statistikám.

Demografickou krizi v posledních letech prohloubila pandemie koronaviru a ruská vojenská agrese na Ukrajině, ve které podle odhadů expertů od února roku 2022 zahynulo nejméně 170 tisíc ruských vojáků a dalších 600 utrpělo zranění. Ačkoli Rusko tvrdí, že má bojovníků dostatek, KLDR mu na pomoc vyslala tisíce svých vojáků.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.