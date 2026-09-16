Spojení bude fungovat přes ruský Dálný východ. Zásilky nejprve zamíří do Vladivostoku a odtud je do Pchjongjangu přepraví partnerská severokorejská letecká společnost.
Rusové podle údajů Ruské pošty do Severní Koreje často posílají oblečení, obuv, dokumenty a knihy. V zásilkách se objevují také trvanlivé potraviny, například čaj, káva, obiloviny, sušené ovoce, ořechy nebo konzervy.
Přepravu balíků mezi oběma zeměmi Ruská pošta obnovila už v červnu 2025. Nynější krok tak rozšiřuje službu i na běžnou listovní poštu a další tištěné materiály, píše portál The Moscow Times.
Generální ředitel Ruské pošty Michail Volkov označil Severní Koreu za „důležitého strategického partnera“. Obnovení poštovního spojení přichází v době, kdy Moskva a Pchjongjang dál prohlubují vzájemné vztahy.
Země začátkem září otevřely první silniční most přes řeku Tuman, která tvoří jejich společnou hranici. Podle Kremlu má nové spojení podpořit obchod, hospodářskou spolupráci i cestovní ruch.
Obě země v roce 2024 podepsaly obrannou smlouvu, která předpokládá vzájemnou vojenskou podporu v případě napadení. Pchjongjang v témže roce vyslal do Ruska tisíce vojáků na podporu jeho války proti Ukrajině.