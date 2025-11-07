KLDR odpálila další testovací střelu směrem k Japonsku

  6:36
Severní Korea v pátek odpálila nejméně jednu balistickou střelu směrem do moře východně od svého pobřeží. KLDR v posledních týdnech stupňuje tempo testování svých zbraňových systémů, včetně odpálení údajných hypersonických raket a střel s plochou dráhou letu v minulém měsíci.
Severní Korea zkušebně odpálila několik střel s plochou dráhou letu do moře u...

Severní Korea zkušebně odpálila několik střel s plochou dráhou letu do moře u svého západního pobřeží před tím, než americký prezident Donald Trump navštívil Jižní Koreu. (29. října 2025) | foto: AP

Jihokorejský generální štáb nezveřejnil k pátečnímu incidentu další podrobnosti. Není tak zatím jasné, o jaký typ balistické zbraně šlo ani jak daleko doletěla.

Japonská premiérka Sanae Takaičiová novinářům řekla, že střela zřejmě dopadla mimo výlučnou ekonomickou zónu Japonska a že nejsou hlášeny žádné škody na letadlech či lodích.

Severní Korea provedla svůj nejnovější test jen několik dní poté, co americký ministr obrany Pete Hegseth navštívil demilitarizovanou zónu mezi oběma Korejemi a v Soulu se zúčastnil výročního jednání o vojenském spojenectví a obraně Jižní Koreje vůči severokorejskému režimu.

Hegseth při té příležitosti ocenil plány Soulu na navýšení vojenských výdajů tváří v tvář jaderným hrozbám ze strany KLDR a dalším nejistotám v regionu, připomněla agentura AP.

