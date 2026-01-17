Agresivní střihy. Akční záběry automobilových honiček či dramatických soubojů na střeše jedoucího vlaku. Scény plné krve a násilí, včetně auta srážejícího ženu či muže, který používá plastový sáček k uškrcení člověka. Polonahý muž líbající ženu ve spodním prádle.
Severokorejský film Dny a noci konfrontace, který tento měsíc odvysílala severokorejská státní televize, se výrazně liší od obvyklé filmové produkce izolovaného státu. Zobrazuje dříve neviděné věci, jako jsou mimomanželské aféry, vlastnění zakázaných předmětů, například Bible, podplácení či používání jihokorejského slangu.
Akční styl plný honiček a poměrně dynamický příběh se též liší od obvyklého strnulého severokorejského vyprávění založeného na deklaracích loajality a budovatelském nadšení. Mnohem více připomíná nenáviděné jihokorejské filmy.
Podle odborníků se režim imitací jihokorejských blockbusterů snaží získat pozornost mladých lidí, z nichž někteří je tajně sledují. „Navazuje to na nedávný trend v severokorejských filmech, které si osvojily vizuálně podnětnější způsob vyprávění. Cílem je modernizovat státní propagandu a získat si mladé lidi, kteří byli vystaveni zahraničním médiím,“ cituje portál NK News výzkumnici severokorejských státních médií Čong Sung-jon.
Snímek je pokračováním filmu Jeden den, jedna noc z roku 2022, který popisuje pokus o atentát na zakladatele KLDR Kim Ir-sena. Dny a noci konfrontace zobrazují podobnou zápletku, kdy prokurátor Ri Te-il vyšetřuje chystaný útok na syna Kim Ir-sena, tehdejšího vládce KLDR Kim Čong-ila.
V neuvěřitelném zvratu se ale ukáže, že Ri Te-il je synem původního atentátníka a pokračuje v rodinné tradici. Aby byla hlavní postava zároveň hlavním záporákem, to je v severokorejské filmografii skutečně něco nevídaného.
Ri Te-il navíc zmiňuje jako svou motivaci ekonomické těžkosti, které zasáhly zemi po rozpadu SSSR, a lamentuje nad tím, že vedení není schopno jim učinit přítrž. Jeho cílem je zabít Kim Čong-ila odpálením vlaku. Film zřejmě odkazuje na skutečný výbuch na železniční trati v Rjongčchonu v roce 2004, během něhož zahynulo 154 lidí a ke kterému došlo jen několik hodin poté, co tudy projel právě vlak Kim Čong-ila.
Třetí díl o Kim Čong-unovi?
Zloduchovi se nicméně jeho plán nepovede a musí uprchnout ze země. Film končí scénou, kdy se do KLDR navracejí jeho potomci. Jde o možný příslib pokračování, zřejmě zaměřeného na současného vládce Kim Čong-una.
Snímek měl premiéru již loni, kdy na Mezinárodním filmovém festivalu v Pchjongjangu získal tři ceny, včetně ocenění za nejlepší mužský herecký výkon. Severokorejská televize jej však odvysílala až poté, co USA zadržely a unesly venezuelského prezidenta Nicoláse Madura, a někteří komentátoři se ptají, zda je to náhoda.
„Po operaci Maduro se nabízí otázka: plánuje Kim Čong-un již třetí pokračování, které se zaměří na ohrožení jeho vlastní vlády?“ napsal politolog Patrick M. Cronin z Hudson Institute. Nedávná zpráva o nahrazení vedoucích tří hlavních oddělení pověřených ochranou severokorejského vůdce vyvolala spekulace, zda se Kim nebojí venezuelského scénáře.