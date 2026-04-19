Severní Korea odpálila další balistické střely, dopadly u východního pobřeží

Japonské ministerstvo oznámilo, že Tokio proti jednání Pchjongjangu podalo protest s tím, že odpálení střel ohrožuje regionální a mezinárodní mír. V Jižní Koreji plánuje Národní bezpečnostní rada kvůli incidentu svolat mimořádné zasedání, aby situaci projednala.
Jihokorejská média připomínají, že KLDR již na začátku tohoto měsíce po dobu tří dnů testovala své zbraňové systémy. Podle analytiků tyto testovací odpaly signalizovaly odmítnutí snah Soulu o normalizaci vztahů s Pchjongjangem.
O to se minulý týden pokusil jihokorejský prezident I Če-mjong, když vyjádřil lítost nad lednovým narušením vzdušného prostoru KLDR civilními drony. Jeho slova ocenila sestra severokorejského vůdce Kim Čong-una, Kim Jo-čong, která je označila za velmi šťastné a moudré chování.
Později však vysoce postavený činitel severokorejského ministerstva zahraničí označil jižního souseda za stát, který je vůči KLDR nejvíce nepřátelský, a dodal, že pokud Jižní Korea považuje předchozí odpověď Kim Jo-čong za projev přátelství, je naivní.
Minulý týden severokorejský vůdce podle agentury AP zdůraznil, že jeho vláda se i nadále soustředí na rozšiřování jaderných sil, a vydal pokyny s cílem posílit schopnosti země v oblasti jaderného útoku a rychlé reakce. Ve stejný týden šéf Mezinárodní agentury pro atomovou energii (MAAE) Rafael Grossi varoval, že Severní Korea vykazuje velmi znepokojivý nárůst svých kapacit pro výrobu jaderných zbraní.
19. února 2026