KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Severokorejská agentura KCNA uvádí, že sál byl plný „nekonečných emocí, radosti a vzrušení“ vojáků, kteří „toužili i ve svých snech“ po poctě ze strany svého „velkého a brilantního velitele“. Režim pro ně uspořádal i koncert.
Kim Čong-un ve svém projevu popřál „nesmrtelnou slávu hrdinným důstojníkům a vojákům“, kteří bojovali v ruské Kurské oblasti proti ukrajinské armádě. Podle něj ukázali absolutní moc severokorejských ozbrojených sil.
„Vítězství, které vybojovali stateční vojáci účastnící se války, je velkým činem, který pevně bránil velkou čest Korejské lidové armády a poskytl jistou záruku pro existenci a rozvoj našeho státu,“ prohlásil severokorejský lídr. Dodal, že vítězství se zapíše jako „zázrak“ do historie severokorejského armády a jejího „revolučního boje“. Označil to za velkou událost v historii světových válek, která přepsala pravidla síly.
Kim Čong-un dále uvedl, že účast severokorejských vojáků v Kurské oblasti ukázala, že jakákoliv cizí armáda se nevyhne osudu „mrtvých duší“, pokud se postaví severokorejským silám. Podle něj Severokorejci vítězí díky své jasné převaze v ideologii, duchu a strategii a taktice orientované na takzvané „čučche“. Termín označuje „soběstačnost“ a je státní ideologií KLDR.
„Nedokázal jsem ochránit naše syny“
Severokorejský vůdce osobně odměnil vojáky medailemi s označením „Hrdina KLDR“. Medaile dal i k portrétům „mučedníků“, kteří padli v bojích. Během ceremonie je též uctil minutou ticha.
Na fotkách Kim Čong-un hladí portréty visící na „pamětní zdi“ v sídle vládní komunistické strany. Jihokorejská agentura Jonhap podotýká, že na zdi je celkem celkem 101 portrétů válečných obětí, není ale jisté, zda všichni zemřeli během bojů.
„Mé srdce bolí a je plné hořkosti, když si uvědomuji, že se s ušlechtilými osobnostmi, které obětovaly své drahocenné životy pro velké vítězství a slávu, mohu setkat pouze prostřednictvím fotografií na pamětní zdi,“ řekl. „Když stojím před pozůstalými rodinami padlých vojáků, nevím, jak vyjádřit svou lítost a omluvu za to, že jsem nedokázal ochránit naše drahé syny.“
Fotky též ukazují vůdce KLDR objímajícího severokorejské vojáky či děti, jejichž otcové padli v boji. Stanice CNN podotýká, že jde o vzácné uznání těžkých ztrát, které zanechalo angažmá v rusko-ukrajinském konfliktu na severokorejské armádě. Režim o nich doposud mlčel.
Severní Korea rovněž zřejmě poprvé zveřejnila jména a fotografie svých vojáků nasazených v rusko-ukrajinské válce. Cílem setkání Kim Čong-una s veliteli zahraniční jednotky severokorejské armády, které se konalo den před hostinou, mělo zřejmě za cíl „ospravedlnit nasazení vojáků a posílit jejich morálku“.
KLDR podle jihokorejské a ukrajinské rozvědky vyslala na pomoc Rusku přibližně 12 tisíc vojáků. Jejich zapojení stejně jako Rusko nepřiznávalo. Postupně ale Kimův režim odhalil pravdu. Severokorejské vojáky veřejně začalo i oceňovat Rusko.