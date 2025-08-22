KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Autor:
  11:35
Severní Korea uspořádala hostinu pro vojáky, kteří se zúčastnili bojů v ruské Kurské oblasti, stejně jako pro rodiny „mučedníků“, kteří během nich padli. Severokorejský vůdce Kim Čong-un je ocenil medailemi „Hrdina KLDR“ a vyzdvihl je jako „hrdiny“. Na fotkách objímá vojáky i děti padlých. Je to poprvé, co KLDR udělila vyznamenání svým vojákům, kteří bojovali v zahraničí.

Severokorejská agentura KCNA uvádí, že sál byl plný „nekonečných emocí, radosti a vzrušení“ vojáků, kteří „toužili i ve svých snech“ po poctě ze strany svého „velkého a brilantního velitele“. Režim pro ně uspořádal i koncert.

Severokorejský vůdce Kim Čong-un objímá děti vojáků, kteří padli během bojů v ruské Kurské oblasti proti ukrajinským silám. KLDR pro severokorejské vojáky uspořádala čestnou hostinu. (22. srpna 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un objímá děti vojáků, kteří padli během bojů v ruské Kurské oblasti proti ukrajinským silám. KLDR pro severokorejské vojáky uspořádala čestnou hostinu. (22. srpna 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un u portrétů vojáků, kteří padli v Kurské oblasti při pomoci Rusům proti ukrajinskému vpádu. (22. srpna 2025)
Severokorejský vůdce Kim Čong-un objímá vojáka, který bojoval v ruské Kurské oblasti proti ukrajinským silám. KLDR pro severokorejské vojáky uspořádala čestnou hostinu. (22. srpna 2025)
21 fotografií

Kim Čong-un ve svém projevu popřál „nesmrtelnou slávu hrdinným důstojníkům a vojákům“, kteří bojovali v ruské Kurské oblasti proti ukrajinské armádě. Podle něj ukázali absolutní moc severokorejských ozbrojených sil.

„Vítězství, které vybojovali stateční vojáci účastnící se války, je velkým činem, který pevně bránil velkou čest Korejské lidové armády a poskytl jistou záruku pro existenci a rozvoj našeho státu,“ prohlásil severokorejský lídr. Dodal, že vítězství se zapíše jako „zázrak“ do historie severokorejského armády a jejího „revolučního boje“. Označil to za velkou událost v historii světových válek, která přepsala pravidla síly.

Kim Čong-un dále uvedl, že účast severokorejských vojáků v Kurské oblasti ukázala, že jakákoliv cizí armáda se nevyhne osudu „mrtvých duší“, pokud se postaví severokorejským silám. Podle něj Severokorejci vítězí díky své jasné převaze v ideologii, duchu a strategii a taktice orientované na takzvané „čučche“. Termín označuje „soběstačnost“ a je státní ideologií KLDR.

„Nedokázal jsem ochránit naše syny“

Severokorejský vůdce osobně odměnil vojáky medailemi s označením „Hrdina KLDR“. Medaile dal i k portrétům „mučedníků“, kteří padli v bojích. Během ceremonie je též uctil minutou ticha.

Na fotkách Kim Čong-un hladí portréty visící na „pamětní zdi“ v sídle vládní komunistické strany. Jihokorejská agentura Jonhap podotýká, že na zdi je celkem celkem 101 portrétů válečných obětí, není ale jisté, zda všichni zemřeli během bojů.

„Mé srdce bolí a je plné hořkosti, když si uvědomuji, že se s ušlechtilými osobnostmi, které obětovaly své drahocenné životy pro velké vítězství a slávu, mohu setkat pouze prostřednictvím fotografií na pamětní zdi,“ řekl. „Když stojím před pozůstalými rodinami padlých vojáků, nevím, jak vyjádřit svou lítost a omluvu za to, že jsem nedokázal ochránit naše drahé syny.“

Fotky též ukazují vůdce KLDR objímajícího severokorejské vojáky či děti, jejichž otcové padli v boji. Stanice CNN podotýká, že jde o vzácné uznání těžkých ztrát, které zanechalo angažmá v rusko-ukrajinském konfliktu na severokorejské armádě. Režim o nich doposud mlčel.

Severní Korea rovněž zřejmě poprvé zveřejnila jména a fotografie svých vojáků nasazených v rusko-ukrajinské válce. Cílem setkání Kim Čong-una s veliteli zahraniční jednotky severokorejské armády, které se konalo den před hostinou, mělo zřejmě za cíl „ospravedlnit nasazení vojáků a posílit jejich morálku“.

KLDR podle jihokorejské a ukrajinské rozvědky vyslala na pomoc Rusku přibližně 12 tisíc vojáků. Jejich zapojení stejně jako Rusko nepřiznávalo. Postupně ale Kimův režim odhalil pravdu. Severokorejské vojáky veřejně začalo i oceňovat Rusko.

Vstoupit do diskuse

Jednatel německé firmy skončil ve vazbě. Do Česka vyvezla nelegálně stovky tun odpadu

Dějiny Číny v jedné rodině. Tři sestry, které měly slabost pro nejvýznamnější diktátory své doby

Premium

Elitní ruští vojáci po sobě stříleli, aby získali peníze a ocenění. Čeká je soud

OSN vyhlásila hladomor v Pásmu Gazy. Žádný tam není, reaguje Izrael

KLDR uspořádala hostinu pro vojáky, kteří bojovali v Rusku. Kim je objímal a litoval

Palestina bude mít poprvé zástupkyni na Miss Universe. Je to zodpovědnost, říká

Slovensko a Maďarsko si stěžují v Bruselu na Ukrajince. Opět jim neteče ruská ropa

Radnicí Prahy 3 zazněl výstřel, zaměstnanec v kanceláři omylem zmáčkl spoušť

Úhel pohledu

105 let od narození Bradburyho. Má jeho slavný román k naší realitě blíže, než si myslíme?

V Ostravě hoří hala s odpadem. Podle měření je ovzduší bez nebezpečných zplodin

Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou
Bolístky pod kontrolou: Vyhrajte dětské náplasti Cosmos s Prasátkem Peppou

I drobné odřeniny a škrábance mohou být pro děti velké drama. Zúčastněte se proto naší soutěže a vyhrajte limitovanou edici dětských náplastí...

Pachateli, který na benzince vytrhl zbraň policistovi a zastřelil ho, bylo teprve 18 let

Dvanáctiletá porodila bratrovo dítě. Šestnáctiletého hocha obvinili ze znásilnění

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.