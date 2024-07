Velký vůdce Kim. Kult sílí, Severokorejci začali nosit odznaky s jeho fotkou

Povinností Severokorejců je nosit na srdci odznaky, na kterých byly po celá desetiletí buď podobizny zakladatele komunistické Severní Koreje Kim Ir-sena nebo jeho syna a následníka Kim Čong-ila, případně jich obou.

Existence a nošení odznáčků s Kim Čong-unem nebyly potvrzeny, dokud v neděli nezveřejnila severokorejská média fotografie, na kterých je mají oficiální činitelé na zasedání vládnoucí Korejské strany práce.

Tyto odznaky jsou součástí státem budované mytologie kolem rodiny Kimů, která Kim Ir-sena a Kim Čong-ila prakticky staví na úroveň bohů. Oba zesnulé státníky připomínají sochy roztroušené po celé Severní Koreji, jejich narozeniny patří ke dvěma hlavním svátkům v zemi a jejich portréty jsou vyvěšeny ve všech domácnostech a kancelářích.

Od doby, kdy se koncem roku 2011 po smrti svého otce ujal moci Kim Čong-un, bylo na veřejnosti vystaveno jen několik obrazů vzdávajících hold tomuto čtyřicetiletému muži. V poslední době však začal podnikat kroky k budování vlastního kultu osobnosti a zároveň se snaží vystupovat ze stínu svého otce a dědečka.

V květnu byl jeho portrét spolu s portréty dalších dvou Kimů poprvé veřejně vystaven ve škole pro vzdělávání vedené Korejskou stranou práce. V lednu Kim Čong-un oznámil, že již nebude usilovat o mírové sjednocení s Jižní Koreou, což byla politika, kterou po desetiletí prosazovali jeho otec a dědeček. Pozorovatelé také uvádějí, že KLDR zřejmě upouští od používání výrazů jako „Den slunce“, což je odkaz na narozeniny Kim Ir-sena 15. dubna.

„Poslední snahy idolizovat Kim Čong-una se zřejmě snaží oslabit odkaz jeho předchůdců a zároveň posílit jeho postavení vůdce, který se od nich odlišuje,“ řekla v podělí novinářům Kim In-e, mluvčí jihokorejského ministerstva pro sjednocení.

Podle ní se Kim také pravděpodobně snaží posílit vnitřní solidaritu země a spojit obyvatele pod svým vedením v době, kdy se země potýká s ekonomickými potížemi a vlivem jihokorejské popkultury.

An Kjong-su, který vede webovou stránku dprkhealth.org, jež se zaměřuje na zdravotní problémy v Severní Koreji, soudí, že se Kim Čong-un snaží postupně rušit symboly představující odkaz jeho předchůdců a zároveň propagovat vlastní éru.

Ovšem jako vůdce z třetí generace rodiny Kimů nesmí zajít příliš daleko, pokud nechce oslabit odkaz své dynastické vlády, dodal An, který vedl rozhovory s mnoha severokorejskými přeběhlíky a pozorně sleduje severokorejská státní média. „Kim Čong-un má dilema. Chtěl by se držet dál od odkazu svého otce a děda, ale nemůže to udělat,“ řekl An.