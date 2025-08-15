Zpěvák Kremlu Šaman vystoupí v KLDR. Kim básnil o nekonečné moci

Proputinovský zpěvák Šaman ve čtvrtek přistál v Severní Koreji, aby tam vystoupil v rámci oslav 80. let od konce japonské okupace Korejského poloostrova. Je to další doklad sílících vazeb mezi Ruskem a KLDR. Severokorejský vůdce Kim Čong-un vyzdvihl „nekonečnou“ sílu solidarity mezi oběma zeměmi.
Ruský zpěvák Šaman při vystoupení v Moskvě (9. března 2023)

Ruský zpěvák Šaman při vystoupení v Moskvě (9. března 2023) | foto: Profimedia.cz

Severokorejský vůdce Kim Čong-un s předsedou Státní dumy, dolní komory ruského...
Oslavy 80. výročí osvobození Korejského poloostrova od japonské okupace v...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un s předsedou Státní dumy, dolní komory ruského...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un se účastní vzpomínkových akcí konaných k...
Zpěvák přistál v Pchjongjangu s ruskou delegací vedenou náměstkem ministra kultury Andrejem Mališevem. Součástí delegace je i soubor „Rudá hvězda“ ruských raketových sil či pěvecký a taneční soubor výsadkových sil, uvádí severokorejská agentura KCNA.

Není to první Šamanova návštěva uzavřené země. KLDR navštívil spolu s ruským prezidentem Vladimirem Putinem již loni, v Pchjongjangu i vystoupil na zdejším stadionu.

Šaman, vlastním jménem Jaroslav Dronov, se po roce 2022 stal senzací ruské hudební scény a oblíbencem Kremlu, který jej využívá k získání podpory mladých lidí. Ve svých textech zpívá o vlastenectví a ruské krvi. Jeho nejznámější píseň „Jsem Rus“ se po svém vydání okamžitě stala neoficiální hymnou ruských ultranacionalistů. Jeho koncerty v Rusku lákají i některé Čechy.

Vztahy mezi KLDR a Ruskem se po vypuknutí války na Ukrajině prohloubily. Ruští představitelé KLDR často navštěvují. Severokorejský vůdce Kim Čong-un poskytl Rusku munici, poslal mu i více než 10 tisíc vojáků, aby pomohli vyhnat ukrajinské vojáky z ruské Kurské oblasti.

Putin k příležitosti historického výročí poslal vůdci KLDR dopis, v němž mu poděkoval za „heroické nasazení“ severokorejských vojáků v Kurské oblasti. Šéf Kremlu též zdůraznil vzájemné vazby mezi oběma zeměmi. Dopis přinesl vůdci KLDR předseda Státní dumy, dolní komory ruského parlamentu, Vjačeslav Volodin.

Kim v projevu vyzdvihl „bezprecedentní spojenectví“ Rusko a KLDR. Uvedl, že obě země „tvoří historii“ ve svém boji za světový mír a stabilitu. „Síla z solidarity mezi Severní Koreou a Ruskem, utvářená velkolepými ideami a upřímným přátelstvím, je nekonečná,“ prohlásil. Jihokorejská agentura Jonhap si všímá, že Kim Čong-un se v projevu k ukončení okupace nezmínil o USA ani Jižní Koreji, svých tradičních nepřátelích.

V úterý si Kim volal s Putinem a vyjádřil mu podporu jeho účasti na aljašském summitu, kde se šéf Kremlu setká s americkým prezidentem Donaldem Trumpem. Šéf Bílého domu naznačuje přání obnovit rozhovory se severokorejským vůdcem, a je tudíž možné, že na summitu přijde na přetřes i téma KLDR.

