Pokud Kima zabijí, udeříme atomovkami. KLDR kvůli útoku na Írán mění ústavu

Autor:
  16:40aktualizováno  16:40
Severní Korea změnila ústavu tak, aby její armáda automaticky zahájila jaderný úder v případě, že vůdce Kim Čong-una zabije zahraniční nepřítel. Pchjongjang tím podle expertů reaguje na americko-izraelské útoky proti Íránu, při nichž zahynuli nejvyšší představitelé režimu. Obává se totiž, že by ho jednou mohl potkat podobný scénář.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm...

Severokorejský vůdce Kim Čong-un na slavnostním předání raketometů ráže 600 mm devátému sjezdu Korejské strany práce v Pchjongjangu. (19. února 2025) | foto: Reuters

Severokorejský vůdce Kim Čong-un se zúčastnil zkoušky motoru na tuhé palivo s...
Severokorejský vůdce Kim Čong&#8209;un navštívil továrnu na střelné zbraně, kde...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un dohlíží na nový torpédoborec Čche Hjon a jeho...
Severokorejský vůdce Kim Čong-un otevřel v Pchjongjangu novou bytovou čtvrť pro...
73 fotografií

„Pokud nepřátelské síly ohrozí systém velení a kontroly státních jaderných sil útokem, nukleární úder bude zahájen automaticky a okamžitě,“ stojí v upravené ústavě. Na změnu upozornila jihokorejská tajná služba NIS.

Režim tak dal jasně najevo, že případný útok na vedení země nezůstane bez odpovědi. Podle Andreje Lankova, experta na mezinárodní vztahy z univerzity Kookmin v Soulu, si KLDR si vzala poučení z vývoje v Íránu.

„Možná šlo o neoficiální politiku už dříve, ale teď jí režim dodal větší váhu tím, že ji zakotvil v ústavě. Írán fungoval jako budíček. KLDR viděla efektivitu americko-izraelských útoků zaměřených na likvidaci vedení státu, které během krátké chvíle odstranily velkou část íránské elity. A z toho musí mít teď v Pchjongjangu strach,“ řekl portálu The Telegraph.

Podobnou operaci by podle analytiků bylo v Severní Koreji mnohem těžší provést. Země zůstává prakticky uzavřená okolnímu světu, cizince režim pečlivě sleduje a domácí infrastruktura funguje odděleně od globálních sítí. Kim navíc dlouhodobě dbá na vlastní bezpečnost, pohybuje se jen s početnou ochrankou a místo letadel využívá obrněný vlak.

Největší obavy má režim podle Lankova z moderních satelitních technologií. „Nejvíc se bojí informací získaných pomocí satelitů. A upřímně řečeno, jejich obavy nejsou neopodstatněné, protože odstranění vedení hned na začátku konfliktu může rozhodnout o jeho výsledku,“ uvedl.

Dodal, že případná severokorejská odveta by se s největší pravděpodobností zaměřila na Spojené státy, nikoliv na Jižní Koreu.

Revize ústavy, která byla přijata na březnovém zasedání Nejvyššího lidového shromáždění – zákonodárného sboru totalitního státu – rovněž výslovně uvádí, že velení nad severokorejskými jadernými silami náleží předsedovi Komise pro státní záležitosti, tedy Kimovi.

Vstoupit do diskuse

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.