„Námořnictvo by mělo být připraveno důkladně odrazovat nebo trestat provokace nepřítele,“ prohlásil Kim, který si při návštěvě prohlédl palubu i vnitřek torpédoborce. Mimo jiné zavítal do ubikací posádky, společenské místnosti nebo chodby s výstavou portrétů vládnoucí dynastie.
Podle analytiků není jasné, kdy bude loď oficiálně uvedena do provozu. Jihokorejská společnost SI Analytics v září uvedla, že satelitní fotografie ukazují, že KLDR do Čoe Hjon konečně instaluje motory. Předpověděla, že plavidlo by mohlo tento měsíc provést námořní zkoušky.
V květnu se 5000 tun vážící torpédoborec převrátil při zpackaném slavnostním spuštění na vodu, jemuž přihlížel také Kim.
Diktátor označil neúspěch za trestný čin způsobený nedbalostí, kterou nelze tolerovat. Režim kvůli incidentu obvinil vojenské představitele, vědce i provozovatele loděnice Čchongdžin, kde se událost odehrála.
Opakovaná ceremonie se uskutečnila v červnu. Kim tehdy pochválil rychlou rekonstrukci plavidla a oznámil, že země příští rok plánuje zbudovat další dva torpédoborce kvůli údajným hrozbám ze strany Spojených států, na něž bude Pchjongjang reagovat „odpovídající silou“.
KLDR na jaře provedla z plavidla Čche Hjon první zkušební střelbu. Raketové systémy se podle odborníků podobají těm ruským, což nahrává spekulacím o technologické pomoci Moskvy výměnou za severokorejské vojáky bojující po boku Rusů ve válce proti Ukrajině.
Severokorejské námořnictvo mělo plavidlo nasadit v příštím roce a podle expertů hrozí, že by mohlo odpalovat jaderné zbraně z moře, uvedla jihokorejská agentura Johnap.