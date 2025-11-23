Severokorejci paří Call of Duty či Counter-Strike, Kim vyšel vstříc městské elitě

Mezi hráči převažují především muži, dvacátníci a třicátníci, z nichž někteří do kavárny docházejí téměř každý den.
Hodina hraní videoher v kavárně stojí dva dolary (asi 42 korun), píše japonská agentura Kjódó s odkazem na informace listu Čoson šinbo, který vychází v Japonsku a je nakloněn režimu v KLDR.
Hráči nemají přístup k internetovému spojení, a proto mohou hrát pouze s ostatními hráči v kavárně. Hráči nesmějí používat herní přezdívky, které neznějí severokorejsky. Podle Kjódó nemají ani k dispozici nejnovější tituly, ale jen ty starší, z nichž některé jsou i deset let staré.
Portál NK News uvádí, že lidé si v herně mohou zahrát mimo jiné armádně laděné hry Call of Duty a Counter-Strike, postapokalyptické dobrodružství The Last of Us nebo fotbalovou FIFU 11.
Na sociálních sítích se v listopadu objevila série snímků, která údajně pochází z útrob centra. Na některých je vidět, že hráči mají k dispozici počítače, monitory a sluchátka od společnosti Republic of Gamers, která spadá pod tchajwanskou značku ASUS. Každá herní stanice je očíslována - nejvyšší viditelné číslo na fotografii je 149.
Zlomový bod?
Podle NK News fotografie zřejmě zveřejnili čínští studenti studující na Kim Il Sungově univerzitě v metropoli.
„Tato nová internetová kavárna představuje zlomový bod, protože Severokorejcům umožňuje přímý přístup ke klasickým světovým titulům,“ řekl webu Rowan Beard, manažer cestovní kanceláře Young Pioneer Tours, která se specializuje na zájezdy do Severní Koreje.
Pchjongjang podle Bearda v minulosti mezinárodní tituly před vydáním v KLDR často výrazně upravoval a v některých případech se Severokorejci museli spokojit pouze s napodobeninami populárních her, jako jsou Bejeweled nebo Plants vs. Zombies.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un čtvrť Hwasong navštívil v dubnu a uvedl, že tamní kybernetická kavárna bude vůbec první svého druhu v zemi. Kavárna podle Kjódó otevřela v srpnu.
Vznik prvního specializovaného herního centra v Severní Koreji podle NK News podtrhuje Kimovu snahu uspokojit potřeby bohaté městské elity v Pchjongjangu, i když nové iniciativy jsou v rozporu s širšími cíli režimu, kterými je eliminace zahraničních kulturních vlivů.