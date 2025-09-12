Materiál UNHRC navazuje na zprávu z roku 2014, která uváděla, že se KLDR dopustila zločinů proti lidskosti, a na základě rozhovorů s více než 300 svědky a oběťmi severokorejského režimu mapuje vývoj od té doby.
Dohled nad obyvateli a jejich sledování se ve více než 26milionové zemi staly kvůli novým technologiím všudypřítomnější a tresty se zpřísnily – včetně například zavedení trestu smrti za údajná provinění, jako je sdílení zahraničních televizních seriálů.
„Na základě zákonů, politik a opatření zavedených od roku 2015 jsou občané vystaveni zesílenému dohledu a kontrole ve všech oblastech života,“ stojí v závěru čtrnáctistránkové zprávy OSN. „Žádná jiná populace dnes nepodléhá takovým omezením,“ píše se v dokumentu.
Diplomaté Severní Koreje v Ženevě ani v Londýně se zatím ke zprávě nevyjádřili. Pchjongjang dal ale už dříve najevo, že odmítá rezoluci UNHRC, která schválila zpracování nové zprávy o stavu lidských práv v zemi.
Reuters podotýká, že aktuální zpráva upozorňuje také na omezená zlepšení v některých oblastech, mezi něž patří nižší míra používání násilí dozorci ve věznicích a nové zákony, které zřejmě posilují šance na spravedlivý proces.