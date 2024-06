Pchjongjang se chystá na Putina, Rusko zahájilo manévry v Pacifiku

V hlavním městě KLDR Pchjongjangu se na Putinův příjezd pečlivě připravují. Portréty ruského diktátora visí na všech pouličních stožárech, střídají se tu s ruskou vlajkou a nápisem „Vítejte, Putine!“. Putin byl na poslední oficiální návštěvě v KLDR před 24 lety.

Cílem Putinovy návštěvy je zpečetit strategické partnerství mezi Moskvou a Pchjongjangem. Obě země podle severokorejského vůdce Kim Čong-una spojuje „neochvějné bratrství ve zbrani“, poznamenala agentura AFP.

Ve válce proti Ukrajině, která trvá už déle než dva roky, hledá Rusko intenzivně dodavatele zbraní, přičemž Severní Korea se ukázala ideálním partnerem, upozornila v úterním komentáři ruská redakce BBC.

Jednak krajně militarizovaná severokorejská ekonomika umožnila vytvořit jeden z největších arzenálů munice a raket na světě, což je právě to, co ruská armáda nyní nejvíce potřebuje.

A jednak mnohé severokorejské zbraně vycházejí ze sovětských konstrukcí, takže shodná ráže je slučitelná s ruskými zbraněmi a některé jsou přesnými kopiemi ruských vzorů. Například severokorejské rakety KN-23, kterými již Rusko ostřelovalo Ukrajinu, jsou velice podobné ruským raketám, používaným systémem Iskander-M.

Navíc jsou Moskva a Pchjongjang natolik omezeny stávajícími sankcemi, že je podle BBC těžké je zastrašit nějakými novými. Společná pozemní a námořní hranice usnadňuje dodávky a znemožňuje zabavení dopravních prostředků přepravujících zbraně a munici navzdory rezolucím OSN.

KLDR podle jihokorejského ministerstva obrany již odeslala do Ruska kontejnery s pěti miliony dělostřeleckých nábojů a také desítky raket. Kim Čong-un na oplátku podle Washingtonu počítá s ruskou pomocí při vývoji stíhaček, protileteckých raket, obrněné techniky a dalších moderních technologií.

V článku pro severokorejská média Putin poděkoval KLDR za podporu ve válce proti Ukrajině. Putin rovněž zdůraznil, že Rusko a KLDR by měly ještě více spolupracovat s cílem vzdorovat nátlaku, kterému jsou obě země podle něj vystaveny ze strany Západu. Ten podle Putina „brání vytvoření multipolárního světa založeného na vzájemném respektu“.

Rusko, podobně jako KLDR, čelí sankcím ze strany USA či evropských států. Putin uvedl, že Rusko a Severní Korea vyvinou blíže nespecifikované obchodní a platební systémy, „které nebudou pod kontrolou Západu“, a společně se postaví proti sankcím, jež označil za „jednostranná a nezákonná omezující opatření“. Moskva a Pchjongjang rovněž rozšíří spolupráci v turistickém sektoru, kultuře a vzdělávání.

Cestou do KLDR a následně Vietnamu se Putin zastavil v Jakutsku, kam přiletěl poprvé po deseti letech, uvedla agentura Interfax.

Před Putinovou návštěvou ruské ministerstvo obrany oznámilo cvičení ruské flotily v Tichém oceánu, Japonském a Ochotském moři. Účastní se jej kolem 40 plavidel a kolem dvou desítek letadel a vrtulníků. Manévry potrvají do 28. června.

Video zveřejněné ministerstvem ukazuje několik lodí a ponorku plující ve formaci u Vladivostoku, domovském přístavu ruské Tichomořské flotily.

USA jsou znepokojeny

Spojené státy vyjádřily ohledně prohlubujících se vztahů mezi Ruskem a Severní Koreou znepokojení. Znepokojeni jsme „nejen kvůli dopadům, které to bude mít na ukrajinský lid, protože severokorejské rakety jsou stále užívány proti ukrajinským cílům, ale také kvůli tomu, že by to mohlo mít dopady na bezpečnost Korejského poloostrova“, řekl bezpečnostní mluvčí Bílého domu John Kirby.

Jižní Korea podle mluvčího jihokorejského ministerstva zahraničí Rusko varovala, že jakákoli jeho spolupráce s KLDR „nesmí postupovat směrem, který by znamenal porušování rezolucí RB OSN či narušoval mír a stabilitu na Korejském poloostrově“.