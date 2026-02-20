Země dosáhla velkých úspěchů, překonala recesi. Kim na sjezdu velebil KLDR

Několikadenní sjezd, který se koná každých pět let, je podle agentury Reuters největší politickou událostí v totalitní zemi, hodnotí její výkonnost a může přinést změnu ve vedení. Účastní se jej přibližně 5000 členů Strany práce a na dalších pět let se na něm stanoví nové cíle a plány v oblasti ekonomiky, obrany a diplomacie, dodala jihokorejská agentura Jonhap.
V úvodním projevu Kim uvedl, že Severní Korea v posledních pěti letech dosáhla „významných úspěchů“ v politice, ekonomice, obraně, kultuře a diplomacii, čímž posílila svou soběstačnost. Kim mimo jiné řekl, že ekonomika překonala recesi a země za posledních pět let dosáhla významných ekonomických cílů.
„Jsme zde na devátém sjezdu naplněni optimismem a důvěrou v budoucnost,“ citovala Kima oficiální severokorejská agentura KCNA. Země podle něj překonala nejhorší potíže a pro vnější svět přinesla velkou změnu ve vztazích s ostatními státy a na globální geopolitické scéně. Podle Jonhapu se nejspíše jednalo o narážku na snahu KLDR získat status jaderné mocnosti.
Jonhap poznamenal, že v projevu nebyla ani zmínka o vztazích s USA nebo Jižní Koreou a že dosud nebyly zveřejněny ani žádné informace a fotografie o vůdcově asi 13leté dceři Kim Ču-e. Tu jihokorejští zpravodajci považují za Kim Čong-unovu nástupkyni v čele země.
Blahopřejné dopisy k zahájení sjezdu Kimovi poslali jeho tradiční spojenci, Čína a Rusko. Peking vyjádřil velký zájem o vztahy se Stranou práce a ochotu s ní prohloubit spolupráci, zatímco Moskva zdůraznila přátelství, strategické partnerství a roli vládnoucích stran při rozvoji vzájemných vztahů.
Severní Korea v minulosti podpořila právě Rusko v jeho válce proti Ukrajině, a to i vysláním svých vojáků. Na oplátku za to podle analytiků získala finanční pomoc, vojenské technologie a dodávky potravin a energií.
KLDR je ve světě považována za jednu z nejchudších zemí a zároveň za jednu z nejhorších diktatur.