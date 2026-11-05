KLDR uskutečnila zkušební odpal z nového systému a cvičila útok řízenými střelami

Podjednotka severokorejské jednotky strategických řízených střel dlouhého doletu na východě země během středečního cvičení také zasáhla virtuální letištní cíl, dodala státní agentura.
Zpráva podle Reuters zřejmě potvrdila středeční prohlášení jihokorejského ministerstva obrany, podle nějž Pchjongjang vystřelil z oblasti Sondok na východním pobřeží několik raket směrem k Japonskému moři. Úředník jihokorejského ministerstva obrany dnes uvedl, že podle údajů se mohlo jednat o několik různých typů raket.
Na snímcích zveřejněných Pchjongjangem se podle generálního tajemníka Korejského fóra pro obranu a bezpečnost Sin Čong-ua zdálo, že řízená střela nesla kazetovou hlavici. Odpal měl podle něj zřejmě otestovat, jak efektivně dokáže hlavice rozptýlit nálož nad cílovou oblastí. Nová protiletadlová raketa, poprvé představena loni v listopadu, má také podle něj zřejmě naváděcí systém připomínající ruskou protiletadlovou raketu S-400. Moskva a Pchjongjang výrazně posilují vzájemné vztahy od roku 2022 a KLDR poskytuje Rusku vojenskou pomoc ve válce proti Ukrajině zahájené Ruskem.
Je běžné, že Severní Korea odpaluje rakety v době amerických voleb, což je považováno za demonstraci síly, podotkla agentura AFP. Stalo se tak při volbách do Kongresu před čtyřmi lety i při prezidentských volbách před dvěma lety. Nejnovější volby do Kongresu se konaly v úterý.
Za poslední měsíc se jednalo o čtvrtý odpal zbraní, po vystřelení asi deseti balistických raket krátkého doletu minulý týden a po dvou sériích odpalů dříve v říjnu. Na rozdíl od odpalování balistických raket nejsou zkoušky řízených střel zakázány sankcemi Rady bezpečnosti OSN, dodala AFP.
Severokorejský vůdce Kim Čong-un nadále dává na odiv svůj raketový a vojenský jaderný program a zároveň odmítá nabídky USA a Jižní Koreje k obnovení dlouho stagnujících diplomatických jednání. Soul koncem října navrhl uspořádání vojenských rozhovorů s Pchjongjangem, ten však na nabídku dosud nereagoval.