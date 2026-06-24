Severní Korea ukázala novou válečnou loď. Postavíme dvě ročně, řekl Kim Čong-un

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  7:06aktualizováno  7:06
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Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....

Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu. (23. června 2026) | foto: Reuters

Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
Kim Jong-un se zúčastnil slavnostního uvedení nové válečné lodi do provozu....
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Severní Korea v příštích pěti letech postaví každý rok dvě válečné lodě o výtlaku 5000 tun, uvedl vůdce Kim Čong-un u příležitosti zařazení nového torpédoborce Čche Hjon do služby. Informovala o tom dnes agentura Reuters s odvoláním na severokorejskou státní agenturu KCNA.

Torpédoborec Čche Hjon během uplynulých 14 měsíců úspěšně absolvoval vojenské provozní zkoušky, uvedla KCNA.

KLDR podle Kima plánuje brzy uvést do služby také další torpédoborec o výtlaku 5000 tun s názvem Kang Kon a rovněž strategické válečné lodě o výtlaku 10.000 tun.

Kang Kon musel projít opravami poté, co se loni během slavnostního spuštění na vodu částečně převrátil.

Námořnictvo bylo dosud nejslabší složkou severokorejských ozbrojených sil, uvedl Kim s tím, že „vybudování modernizované námořní základny se stalo naléhavým a nezbytným úkolem“.

Podle něj představitelé ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce na pondělním zasedání projednávali plány na výstavbu nových námořních základen.

Nejdůležitější změnou pro námořnictvo bude proměna jeho postavení, role a rozsahu operací, uvedl Kim, aniž by poskytl další podrobnosti.

Vyzbrojování námořnictva jadernými zbraněmi podle něj postupuje vlastní cestou a přispívá k jadernému odstrašení země.

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