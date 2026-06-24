Torpédoborec Čche Hjon během uplynulých 14 měsíců úspěšně absolvoval vojenské provozní zkoušky, uvedla KCNA.
KLDR podle Kima plánuje brzy uvést do služby také další torpédoborec o výtlaku 5000 tun s názvem Kang Kon a rovněž strategické válečné lodě o výtlaku 10.000 tun.
Kang Kon musel projít opravami poté, co se loni během slavnostního spuštění na vodu částečně převrátil.
Námořnictvo bylo dosud nejslabší složkou severokorejských ozbrojených sil, uvedl Kim s tím, že „vybudování modernizované námořní základny se stalo naléhavým a nezbytným úkolem“.
Podle něj představitelé ústředního výboru vládnoucí Korejské strany práce na pondělním zasedání projednávali plány na výstavbu nových námořních základen.
Nejdůležitější změnou pro námořnictvo bude proměna jeho postavení, role a rozsahu operací, uvedl Kim, aniž by poskytl další podrobnosti.
Vyzbrojování námořnictva jadernými zbraněmi podle něj postupuje vlastní cestou a přispívá k jadernému odstrašení země.