Severní Korea se chystá poslat další vojáky na Ukrajinu, říká Soul

Severokorejský vůdce Kim Čong-un pózuje s vojáky během inspekce na výcvikové základně speciálních operací Korejské lidové armády. (2. října 2024) | foto: STR / KCNA VIA KNS / AFP / Profimedia, Profimedia.cz

Informace, že by Pchjongjang mohl poslat do Ruska další vojenské posily, přišla v době, kdy americký prezident Donald Trump naznačil, že se pokusí obnovit vztahy s vůdcem KLDR Kim Čong–unem, a v rozhovoru v americké televizní stanici Fox News označil Kima za „chytrého chlapa“.

Jihokorejský sbor náčelníků štábů v pátek v prohlášení uvedl, že severokorejský režim pravděpodobně urychluje přípravy na vyslání dalších vojáků. Odhaduje se, že Severní Korea už vyslala 11 tisíc vojáků, aby bojovali na ruské straně; značný počet z nich už byl zabit nebo zraněn, uvedl The Guardian.

Severní Korea začala podle médií vysílat vojáky do války na Ukrajině loni na podzim, několik měsíců poté, co se Kim Čong-un a ruský prezident Vladimir Putin dohodli na vzájemném obranném paktu, jehož cílem je posílit jejich spojenectví proti tomu, co oba označili za „západní hegemonii“ vedenou Spojenými státy.

Předpokládá se, že výměnou za poskytnutí vojáků, zbraní a munice Severní Korea doufá v získání přístupu k sofistikované ruské raketové a satelitní technologii.

Ve čtvrtečním rozhovoru Trump uvedl, že plánuje obnovit pokusy o navázání kontaktu s Kimem, s nímž se za svého prvního funkčního období v Bílém domě třikrát setkal. Na otázku, zda se s Kimem znovu „spojí“, Trump odpověděl: „Ano. Měl mě rád. A já jsem si s ním rozuměl. Není to žádný náboženský fanatik. Náhodou je to chytrý člověk. Kim Čong-un je chytrý člověk,“ dodal Trump.

Na první vrcholné schůzce v Singapuru v červnu 2018, který byl prvním setkáním mezi americkým a severokorejským vůdcem, podepsali Trump a Kim dohodu, v níž se zavázali k „úplné denuklerizaci Korejského poloostrova“, přičemž Trump označil setkání za úspěšné.

Jejich druhý summit v Hanoji v únoru 2019 ale skončil neúspěchem, když se neshodli na tom, co by USA měly Severní Koreji nabídnout v rámci zmírnění sankcí výměnou za likvidaci severokorejského jaderného arzenálu.

V červnu 2019 se Kim a Trump znovu setkali v demilitarizované zóně, silně opevněné hranici oddělující Severní a Jižní Koreu, a dohodli se na zahájení rozhovorů na pracovní úrovni. Jaderná jednání mezi USA a Severní Koreou se ale od konce roku 2019 nekonala a Pchjongjang pokračoval v četných testech balistických raket. Jadernou zbraň KLDR naposledy testovala v roce 2017.

Zapojení Severní Koreje do konfliktu na Ukrajině je všeobecně považováno za katastrofu, napsal The Guardian. Severokorejští vojáci nemají dostatek zkušeností a bojují na neznámém území. Začátkem tohoto měsíce zajaly ukrajinské síly dva severokorejské vojáky, z nichž jeden uvedl, že mu nebylo řečeno, že ho posílají bojovat ve válce, a místo toho se domníval, že jde na cvičení.

Podle zpravodajských služeb v Jižní Koreji bylo 270 Severokorejců zabito a zhruba 2700 zraněno.

Severní Korea svou roli ve válce veřejně nepřiznala, ale v říjnu loňského roku Putin nepopřel, že severokorejské síly jsou v Rusku. Severokorejský náměstek ministra zahraničí Kim Čong-kju pouze uvedl, že jakékoli takové nasazení by bylo v souladu s mezinárodním právem.