Putin nepopřel nasazení vojáků z KLDR, chce změnit rozšiřování NATO

Putin v ruské Kazani odpovídal na otázku týkající se satelitních snímků zachycujících přesuny severokorejských vojáků. „Snímky jsou závažná věc. Pokud existují snímky, pak něco odrážejí,“ konstatoval.

Šéf Kremlu prohlásil, že je na Moskvě, jak bude naplňovat smlouvu o vzájemné obraně, kterou letos uzavřela s Pchjongjangem.

Zároveň obvinil Západ, že eskaloval krizi na Ukrajině a že do války jsou přímo zapojeni důstojníci a instruktoři NATO. „Víme, kdo tam je, z jaké evropské země NATO je a jak své úkoly provádí,“ řekl.

Rusko žádalo zahraniční partnery, aby se NATO na východ nerozšiřovalo, ty výzvy se však podle ruského prezidenta setkaly s ignorováním. „Oni to přesto udělali. Je to spravedlivé? Není tu žádná spravedlnost a my chceme tuto situaci změnit a dosáhneme toho,“ uvedl.

Ruská armáda podle Putina postupuje ve všech úsecích fronty a kvůli jejímu postupu uvázl velký počet ukrajinských vojáků v Kurské oblasti. Do tohoto regionu na rápadě Ruska v srpnu pronikla ukrajinská armáda ve snaze zmírnit tlak ruské ofenzívy na Donbasu na východě země.

Ukrajinský armádní zdroj ve čtvrtek agentuře Kjódó řekl, že asi dva tisíce severokorejských vojáků se nyní po výcviku přesouvá na západ Ruska k ukrajinským hranicím. Ukrajinské úřady přesun severokorejských vojáků identifikovaly na základě satelitních dat, zachycených komunikací a zpravodajských informací ze zdrojů uvnitř ruské armády.

Už dříve tento měsíc podle ukrajinského vojenského zdroje do západoruské Kurské oblasti dorazil předsunutý tým složený z asi deseti příslušníků severokorejské armády, o nichž se předpokládá, že připravovali příchod Severokorejců, zřizovali komunikační sítě a kontrolovali bezpečnost okolí.

Důkazy o vyslání Severokorejců do Ruska má i NATO. Aliance upozornila, že jejich zapojení po boku ruských vojáků by znamenalo „významnou eskalaci severokorejské podpory nezákonné války vedené Ruskem“.

Polský prezident Andrzej Duda a jeho jihokorejský protějšek Jun Sok-jol ve čtvrtek důrazně odsoudili vyslání Severokorejců do Ruska, což může podle nich ohrozit globální bezpečnost.

Severokorejci se učí ovládat drony

Šéf ukrajinské vojenské rozvědky HUR Kyrylo Budanov v úterý řekl, že vojáci KLDR patrně zamíří do Kurské oblasti, aby tam pomohli ruským jednotkám vypudit ukrajinské vojáky. Severokorejci procházejí výcvikem, například jak používat vojenskou techniku včetně bezpilotních letounů.

Podle čtvrtečního prohlášení HUR je v Rusku dokonce až dvanáct tisíc vojáků z KLDR a jejich výcvik a adaptaci dostal na starost náměstek ministerstva obrany Junus-Bek Jevkurov.

Na otázku Reuters, zda se v Rusku nacházejí severokorejské jednotky, mluvčí čínského ministerstva zahraniční Lin Ťien ve čtvrtek odpověděl, že čínská strana o této situaci neví, a připomněl středeční slova prezidenta Si Ťin-pchinga, že Čína podporuje deeskalaci na Ukrajině. Peking dlouhodobě vyzývá k respektování územní integrity a jednání o příměří. Nikdy však ruskou agresi vůči Ukrajině neodsoudil.

Moskva dříve popřela, že by Severní Korea vyslala své vojáky na podporu války. Pchjongjang se k této záležitosti nevyjádřil. Jižní Korea v úterní reakci uvedla, že může zvážit přímé dodávky zbraní Kyjevu jako součást opatření proti zesilující vojenské spolupráci Ruska s KLDR.

Severní Korea v posledních letech utužila vojenské vztahy s Moskvou. Ruský prezident Vladimir Putin v červnu navštívil Pchjongjang, kde s vůdcem Kim Čong-unem podepsal obrannou dohodu. Obě země si slíbily, že bezodkladně vynaloží všechny dostupné vojenské prostředky na pomoc partnerovi v případě války. Oba státy také popírají tvrzení ukrajinských a západních činitelů o dodávkách severokorejských zbraní a munice Rusku.