Zdroj ze severokorejské armády sdělil portálu Daily NK specializujícímu se na KLDR, že armádní činitelé během politických přednášek konaných alespoň dvakrát do týdne zdůrazňují „hrdinné služby“ vojáků, kteří sami sebe odpálili v Kurské oblasti během bojů proti Ukrajincům.
„Když dáš svůj život, budeš žít navěky,“ říkají lektoři vojákům. Armáda dokonce přišla s novým sloganem. „Pouč se od válečníků, kteří sami sebe odpálili.“
Ukrajinští vojáci zveřejnili videa, na nichž se Severokorejci zabíjejí, aby se vyhnuli zajetí. Podle severokorejské armády „plní rozkazy Kim Čong-una“.
Severokorejské síly se dokonce chlubí, že jejich vojáci dosáhli „znamenitých výsledků“ a „nemají konkurenci ani mezi ruskou armádou“. Moskva opakovaně děkuje Pchjongjangu za propůjčení vojáků, ačkoliv jejich zapojení dříve skrývala.
Ačkoliv v KLDR vládne komunistická strana, kult soustředěný kolem dynastie Kimů má až náboženský rozměr. Propaganda pojímá zakladatele KLDR Kim Ir-sena a jeho syna Kim Čong-ila, otce současného vládce, jako mytologické postavy a přisuzuje jim svého druhu věčný život. Dokladem toho jsou takzvané Věže nesmrtelnosti, které obyvatelům připomínají, že oba zesnulí vůdci budou vždy se svým lidem.
Armáda se zřejmě snaží využíváním náboženské koncepce „věčného života“ jako odměny za loajalitu k vůdci vyzdvihnout osobní oběť jako ctnost a „proměnit smrt v odkaz loajality,“ uvedl zdroj Daily NK. „Soustředí se hlavně na to, aby si zasloužili loajalitu a splatili důvěru, kterou v ně vložil nejvyšší velitel.“