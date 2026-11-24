O sankčním kroku alpské konfederace před týdnem informovala stanice Voice of America. Podle diktátorovy sestry sankce popírají severokorejský závazek poskytnout všem dětem možnost kultury a rekreace. Dodala, že sankce zanechaly „nesmazatelnou skvrnu“ na mezinárodní pověsti KLDR jako země podporující humanitární hodnoty.
Stanice Rádio Svobodná Evropa/Rádio Svoboda (RFE/RL) letos informovala o posílání ukrajinských dětí z okupovaných regionů na mezinárodní tábor do KLDR, kde byly děti vystaveny proruské propagandě. Vůči tomuto táboru v září uvalila sankce Evropská unie.
Švýcarsko v Pchjongjangu otevřelo svou diplomatickou kancelář letos v říjnu jako snahu obnovit dialog s KLDR. Kancelář spadá pod švýcarské velvyslanectví v Pekingu, které je zodpovědné za diplomatické a konzulární vztahy se Severní Koreou. Znovuotevřená diplomatická kancelář v Pchjongjangu fungovala do března 2020, kdy její provoz kvůli pandemii nemoci covid-19 skončil.
KLDR zintenzivnila své vztahy s Ruskem, které od února 2022 vede invazi proti Ukrajině. Severní Korea jako ruský spojenec poslala na podporu ruských invazních sil přibližně 14 000 svých vojáků, kteří se zapojili do bojů v ruské Kurské oblasti, kam během války pronikly ukrajinské jednotky a část tamního území obsadily. Rusové je i s pomocí Severokorejců po měsících bojů v roce 2025 vytlačili.
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23. listopadu 2026