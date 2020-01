‚Klíčový hráč v české politice‘. Britský deník řadí Mináře z Milionu chvilek mezi 20 vycházejících hvězd tohoto roku

Londýn Britský deník The Times zařadil hlavního organizátora loňských protivládních demonstrací v Česku Mikuláše Mináře mezi 20 vycházejících hvězd, které je dobré vést v patrnosti v nadcházejícím roce. Předseda spolku Milion chvilek pro demokracii se ocitl ve společnosti osobností, jako je španělská princezna Leonor, nový bavorský premiér Markus Söder či ruský opoziční aktivista Jegor Žukov.

List připomíná, že třicet let po zvonění klíči během sametové revoluce v roce 1989 nyní mladí lidé v Praze vycházejí do ulic téměř každý týden. „Tentokrát je protest namířen proti Miloši Zemanovi a Andreji Babišovi, prezidentovi a premiérovi, kteří jsou viněni z podrývání vlády práva a umožnění vzestupu korupce,“ uvádí konzervativní deník.



„Šestadvacetiletý iniciátor (protestů) a student Univerzity Karlovy se zálibou v hořčicově žlutém oblečení Mikuláš Minář výrazně připomíná (herce) Damiana Lewise,“ všímá si autor příspěvku. Již vážněji dodává, že se Minářovi podařilo zorganizovat největší demonstrace od roku 1989, z nichž poslední se zúčastnilo na 250 000 lidí. Tvrdí rovněž, že se Minář stává „klíčovým hráčem v české politice“.

Z dvacítky zařazených osobností se některé na vstup do veřejného dění dlouhodobě připravovaly, jiné byly do veřejného života vrženy překotným vývojem událostí. Podle editorů Timesů je ale všechny spojuje to, že na konci roku 2020 vejdou jejich jména v obecnou známost.