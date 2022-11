Zklamání i naděje. Klimakonference potvrdila konec uhlí, stopku pro ropu a plyn však některé země nedopustily

Místopředseda Evropské komise Frans Timmermans, jenž má na starosti boj proti klimatické změně, patřil mezi zklamané. Vadí mu zejména, že summit nedokázal přinutit hlavní původce skleníkových plynů, aby souhlasili s důraznějšími opatření. Kritizoval také snahy některých států zvrátit i to, co bylo dohodnuto na loňském klimatickém summitu ve skotském Glasgow.

V podobném duchu se vyjádřil i generální tajemník Organizace spojených národů (OSN) António Guterres. „Naše planeta je na jednotce urgentního příjmu,“ řekl doslova. Podle něj konference nedokázala prosadit „drastické snížení emisí“. Bez toho se prý nepodaří zastavit oteplování planety.

V závěrečném usnesení přijatém dvěma stovkami zemí se sice znovu objevil závazek z Glasgow postupně utlumovat těžbu uhlí. Avšak zmínka o nutnosti vzdát se do budoucna využívání ropy a zemního plynu v deklarací chybí. To je podle pozorovatelů dění na konferenci mimo jiné jeden z důsledků silné role, kterou na něm hrály především Čína a Saúdská Arábie.

Naopak v zásadě pozitivně je hodnocen jiný výsledek klimatické konference v podobě zřízení fondu na náhradu klimatických škod v chudých státech planety. Spojené státy, Evropská unie i další průmyslové země souhlasily s jeho vznikem po dlouhém dohadování. Průtahy kolem fondu také byly důvodem, proč musela být konference prodloužena o 36 hodin.

Krok k obnovení důvěry mezi bohatými a chudými státy

Zatím není jasné, kolik peněz má být ve fondu obsaženo, ani kdo přesně by měl do něj přispět.

S tím související detaily má vyřešit společná komise průmyslově rozvinutých států a zemí globálního jihu a předložit je na příští klimatické konferenci, která proběhne příští rok v Dubaji ve Spojených arabských emirátech.

Skupina 58 států, které jsou nejvíc ohroženy záplavami, rozšiřováním pouští, zvyšováním hladin moří či suchem, ohodnotila možné náhrady za proměny klimatu za uplynulých dvacet let na 535 miliard dolarů (v přepočtu zhruba 12,5 bilionu korun). Podle nich by se pak mohly do roku 2050 vyšplhat až na 1,8 bilionů dolarů (42 bilionů korun).

Podle generálního tajemníka OSN je fond „důležitým krokem k nastolení spravedlnosti“ a zároveň politickým signálem na obnovení ztracené důvěry mezi bohatými a chudými státy světa.

Vedoucí české delegace na klimatické konferenci Jan Dusík ocenil, že do kompenzačního fondu budou přispívat i ty země, které se dosud hodnotily jako rozvojové, ve skutečnosti jsou ale už rozvinuté. To platí i pro Čínu.

„Mise, která zabrala třicet let, je splněna,“ těšila se ze vzniku fondu aliance ostrovních států, která se již řadu let cítí být obzvlášť ohrožena globálním oteplováním. Jejich vlády v úsilí o zřízení podobného kompenzačního mechanismu dosud narážely na odpor ekonomicky vyspělých zemí v čele s USA. Skutečnost, že by se v jejich postoji mohlo něco změnit, se začala rýsovat již před konferencí.

Neformálním mluvčím skupiny zemí ohrožených změnami klimatu byl Pákistán, který letos postihly nebývalé záplavy. Světová banka odhaduje, že jimi vyvolané škody dosahují až 40 miliard dolarů (939 miliard korun).

Za aktuálním úspěchem chudších států v Šarm aš-Šajchu je ale také skutečnost, že se na jejich stranu postavily Čína se Saúdskou Arábií. Tyto dvě země se na druhou stranu zase vehementně bránily stanovení tvrdších podmínek, aby se podařilo dosáhnout omezení oteplování planety na 1,5 stupně Celsia. To svého času stanovily již závěry klimatické konference v Paříži z roku 2015.