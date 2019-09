Hladina moří kvůli tání ledovců prudce stoupá, varuje panel OSN pro změny klimatu

Hladina světových oceánů stoupne do konce tohoto století o jeden metr, zatímco během celého 20. století to bylo 15 centimetrů. V mořích značně ubude množství ryb a hurikány budou silnější, pokud se nezpomalí tempo globálního oteplování, varoval ve středu panel.



Tyto změny způsobí škody nejen 71 procentům světa pokrytým oceány a deseti procentům planety pokrytým sněhem a ledem; uškodí také lidem, živočichům, rostlinám, infrastruktuře a globální ekonomice, konstatoval Mezivládní panel OSN pro změny klimatu. „Oceány a zaledněné části světa mají velké problémy, což znamená, že je máme i my,“ podotkl jeden z vedoucích autorů studie Michael Oppenheimer. „Změny se zrychlují,“ dodal.

Zpráva ukazuje že oteplování planety způsobené člověkem masivně poškozuje moře a ledové masy. Jedním z alarmujících důsledků je právě stále rychlejší vzestup hladiny moří, upozorňují experti. Pouze výrazné snížení skleníkových plynů, ochrana ekosystémů a uvážlivé zacházení s přírodními zdroji mohou tento dramatický vývoj ještě zvrátit.

„Miliony lidí v ulicích v pátek jasně ukázaly, že už nepřijmou apatii, výmluvy a nečinnost světových vůdců, slabých a neschopných odolávat moci průmyslu fosilní energie,“ citovala agentura AFP mezinárodní ředitelku organizace Greenpeace Jennifer Morganovou.

Přibližně 130 odborníků z 36 zemí analyzovalo dva roky aktuální studie o oceánech a ledových masách a shrnuli důsledky změny klimatu na pobřeží a ostrovy, člověka a přírodu. Vědci a diplomaté z 195 států IPCC o těchto závěrech v uplynulých pěti dnech debatovali na konferenci IPCC a v úterý schválili shrnutí 900stránkové zprávy, která byla zveřejněna ve středu.

Oceány, které pokrývají více než 80 procent povrchu planety, pohltily přibližně čtvrtinu emisí skleníkových plynů vyprodukovaných člověkem. Hmatatelnými důsledky této skutečnosti je vzestup teploty moří, zvýšení jejich kyselosti a úbytek kyslíku. Tyto změny jsou tak významné, že přinášejí dopady na ekosystémy životně důležité pro člověka.

Ušetřeny ničivých dopadů globálního oteplování nejsou ani póly, ledovce a permafrost. Vzestup hladiny spojený s táním ledu v Antarktidě a Grónsku ohrozí četné pobřežní regiony, malé ostrovní státy i velké metropole jako New York nebo Šanghaj, stejně jako delty Gangy nebo Mekongu, píše agentura AFP.

I kdyby svět dokázal udržet globální oteplení do dvou stupňů ve srovnání s předindustriální érou, jak státy slíbily v pařížské dohodě, zánik některých obcí by byl podle AFP nevyhnutelný. I dnes, při oteplení o jeden stupeň Celsia, jsou už dopady silně citelné při bouřích, záplavách, vedrech a obdobích sucha.

#IPCC Special Report on the Ocean and Cryosphere in a Changing Climate



Our Ocean and Cryosphere - They sustain us. They are under pressure. Their changes affect all our lives. The time for action is now.#SROCC PR ➡️ https://t.co/HrSmr14Cu5

SPM ➡️ https://t.co/Zq29IY9KxX pic.twitter.com/hC3KHOmAv8