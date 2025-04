Místo přímé intervence se Britové hodlají zaměřit na obnovu a přezbrojení ukrajinské armády. Britští a francouzští armádní instruktoři by tak měli působit na západní Ukrajině, kde by probíhal výcvik ukrajinských vojáků. Doposud se převážná většina cvičení odehrávala na území mimo Ukrajinu.

To by podle britského deníku The Times naplnilo závazek mít na Ukrajině vojáky, nebyli by však blízko bojiště. To v tuto chvíli považují Britové za „příliš velké riziko“, uvádí list.

Britové doufají, že tímto krokem by mohli Moskvu obměkčit a mohlo by to vést k tomu, že Moskva posune své červené linie a přistoupí na mírovou dohodu.

V plánu je také ochrana ukrajinského vzdušného prostoru. Ta by ale měla primárně chránit západní pozemní jednotky. Turecko by mohlo zajišťovat ochranu na moři. Riziko pro britské a francouzské vojáky by se tak mohlo snížit.

Britské ministerstvo obrany podle The Times však nemá v plánu zcela se možnosti vyslat na Ukrajinu vojáky vzdát. Mohlo by se tak stát v menším rozsahu. „To byla vždy myšlenka Spojeného království. Byla to spíše Francie, která chtěla svalnatější přístup,“ uvedl pro deník zdroj, který se účastní diskusí o koalici ochotných.

V polovině března oznámil list The Sunday Times s odvoláním na vládní a armádní zdroje, že tzv. „koalice ochotných“ plánuje vyslat na Ukrajinu v rámci mírové mise více než 10 tisíc vojáků.

Tehdy psal, že nasazené jednotky, pravděpodobně převážně z Velké Británie a Francie, by měly sloužit jako odstrašující síla s cílem zabránit případné ruské agresi po uzavření příměří.